20美企砍斷捐款 147共和黨議員頓失大金主

「我的枕頭」創辦人林德支持川普的選舉陰謀論，各大零售商紛紛取消合作，不再販賣他的枕頭。圖為川普3月間邀林德赴白宮時合影。(美聯社)

參眾兩院確認選舉人團投票 結果時，147名共和黨 籍國會議員拒絕確認拜登 勝選，如今在國會暴動事件後，開始遭到不少企業金主切割。

選後迄今仍然支持川普選舉陰謀論的「我的枕頭」(My Pillow)創辦人兼執行長林德(Mike Lindell)對媒體透露表示，各大零售商如今紛紛取消合作，不再販賣他的枕頭。

林德說，居家用品零售商Bed Bath & Beyond、柯爾百貨(Kohl's)、大型超市H-E-B、網路家具公司Wayfair、加拿大電視購物頻道「今日消費選擇」(Today's Shopping Choice)等，都已取消與「我的枕頭」的合作關係。

華盛頓郵報指出，透過「政治行動委員會」(PACs)捐款給這147名共和黨籍國會議員的30家企業當中，有20家表示將暫停所有或部分捐款。

報導指出，其餘十家企業當中，某些表示將檢討政治捐款計畫，另外企業則未做評論。

包括美國電話電報公司(AT&T)、康卡斯特(Comcast)、漢威(Honeywell)、普華永道(PricewaterhouseCoopers)、奇異(General Electric)、安侯建業(KPMG)以及威瑞信電訊(Verizon)等，均已表示將停止繼續捐款給拒絕為拜登確認投票結果的共和黨籍國會議員。

通用動力(General Dynamics)發言人戴維斯(Jeff Davis)則對華郵表示，公司目前尚未做出正式宣布，如果有消息將馬上對外通知。

報導指出，過去五年間，通用動力對於挑戰選舉結果的共和黨籍國會議員，政治捐款總額約110萬元。

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)和雷神(Raytheon)等公司則說，所有政治捐款都已暫停。

科氏工業集團(Koch Industries)、家得寶(Home Depot)、艾克森美孚(ExxonMobil)、聯邦快遞(FedEx)、聯合服務汽車協會(USAA)、考克斯企業(Cox Enterprises)、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司(BNSF Railway)表示，正在全面評估政治捐款計畫。