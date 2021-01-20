共和黨女眾議員 被爆率眾「探勘」國會地下通道

新科共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(中)在國會暴動前，曾率領群眾在國會大廈內部「先行探勘」。(美聯社)

華盛頓郵報 19日報導，陰謀論「匿名者Q」(QAnon)支持者、新科共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員 蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)在6日國會山莊被挺川暴徒攻占前，曾被其他國會議員看到率領大批群眾，在國會大廈內部「先行探勘」。

34歲的布波特原為餐廳負責人，曾有多次被捕紀錄，包括2015年6月在科州一場鄉村音樂季活動中涉嫌擾亂秩序而被捕。

國會山莊暴動事件造成至少五人喪生，包括一名國會駐警；就在聯邦調查局(FBI)與檢警機關展開調查之際，共和黨內部是否有人與暴徒「裡應外合」成為關注焦點，其中又以布波特的角色引發高度爭議。

華盛頓郵報報導，兩位民主黨籍國會議員在暴動前幾天，親眼目睹布波特率領大批群眾，在國會山莊的一條地下通道探勘。

民主黨籍田納西州聯邦眾議員科恩(Steve Cohen)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，暴動事件發生的三天前，與同黨籍聯邦眾議員亞爾穆斯(John Yarmuth，肯塔基州)看到布波特率領一群人，在甘農眾院 辦公大樓(Cannon House Office Building)外的地道裡。

科恩說，並不知道群眾的身分，也不了解群眾中是否有人參與了國會暴動。

他說：「我們看到布波特帶著一群人在參觀，時間點是3日以後，6日之前。至於那些人是不是參與了叛亂，我就不清楚了。」

華盛頓郵報指出，布波特18日致函科恩，指控科恩發言「錯誤」、「抹黑」；她表示，2日曾帶家人參觀國會山莊，3日宣誓就職時則與家人拍照，並沒有帶其他民眾參觀。

國會暴動發生後，布波特國會辦公室發言人突然閃辭，群眾衝進國會山莊時，布波特在推特發文透露眾院長波洛西的所在位置，遭到指控提供消息給暴徒；已有數十名科州民意代表聯名要求布波特辭職。

亞爾穆斯發言人舒勒爾指出，亞爾穆斯3日或4日行經甘農通道(Cannon Tunnel)準備回辦公室時，看到布波特朝著國會大廈方向走去，她的身邊則圍繞著一群人；亞爾穆斯不清楚這群人的身分，也不確定這群人是否跟布波特在一起。

舒勒爾指出，亞爾穆斯對布波特這位國會新同僚打了招呼後，便繼續往前走。