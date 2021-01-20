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新舊第一夫人沒聯絡 拜登女兒：遺憾但不在意

記者顏伶如／綜合報導
拜登的39歲女兒艾希莉‧拜登(右二)表示，父親即將就職，但第一夫人梅蘭妮亞仍未和母親吉兒‧拜登聯絡，她感到遺憾，但不以為意。圖為拜登與全家去年12月悼念因車禍去世的第一任妻子與兩名女兒。(Getty Images)
拜登的39歲女兒艾希莉‧拜登(右二)表示，父親即將就職，但第一夫人梅蘭妮亞仍未和母親吉兒‧拜登聯絡，她感到遺憾，但不以為意。圖為拜登與全家去年12月悼念因車禍去世的第一任妻子與兩名女兒。(Getty Images)

總統當選人拜登的39歲女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)在19日播出的電視訪問中說，國會暴動事件讓她擔心家人的安危；父親即將就職，但第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)仍未和母親吉兒‧拜登(Jill Biden)聯絡，她雖感到遺憾，但她和家人並不以為意。

艾希莉‧拜登接受前總統小布希女兒珍娜‧布希‧海格(Jenna Bush Hager)的國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目訪問，這也是她首次受訪；艾希莉向來低調，目前並未開設任何社群網站公開帳號；她說，不會在拜登政府尋求一官半職，但會運用自己的影響力伸張社會正義，並希望喚起大眾對於心理健康的重視，同時將參與社區發展及重建等。

艾希莉‧拜登說，母親總是讓父親腳踏實地過日子，例如會提醒父親倒垃圾，吃完麥片要記得收碗。

根據傳統慣例，即將卸任的第一夫人會邀請即將上台的第一夫人到白宮「喝茶並參觀」(tea and tour)，帶領新任第一夫人到白宮二樓，並與白宮寓所服務人員見面。

艾希莉‧拜登在訪問中說，母親完全沒有接到梅蘭妮亞‧川普通知。

她說：「他們未依照傳統行事，雖然很遺憾，不過我們都覺得沒關係。」

她表示，家人在競選期間受到各種攻擊與抹黑，網路上有很多殘酷與無情，「這就是為什麼我並沒有公開的社群網站帳號」。她說，原因之一在於希望為自己畫出界線，「我相信仁慈，我相信大家都是仁慈的」。

艾希莉‧拜登表示，媒體喜歡大肆炒作拜登的一些小失誤，把他塑造成不斷犯錯的「出醜機器」(gaffe machine)，或者故意指稱拜登不聰明，「我要說的是，他是一個非常睿智的人」。

拜登的39歲女兒艾希莉‧拜登表示，父親即將就職，但第一夫人梅蘭妮亞仍未和母親吉兒...
拜登的39歲女兒艾希莉‧拜登表示，父親即將就職，但第一夫人梅蘭妮亞仍未和母親吉兒‧拜登聯絡，她感到遺憾，但不以為意。圖為拜登父女日前在費城參加「救濟飢餓」組織的活動。(美聯社)

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