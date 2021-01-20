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「川普們」沒戲了 分身演員各尋出路

記者胡玉立／綜合報導

川普總統在位四年，不僅為政壇帶來狂風巨浪，也為喜劇界創造出無數嘲諷談資，因為在舞台上詮釋川普惟妙惟肖而走紅的喜劇演員，在川普離開白宮後，還會不會繼續扮演他的「分身」？找不找得到足夠吸睛的表演話題？也讓模仿川普成精的演員各有考量。

華盛頓郵報報導，近年在娛樂界「假扮川普有成」的喜劇演員風格各異；被同行推崇為「最佳川普分身」的阿塔瑪努克(Anthony Atamanuik)為自己扮川普的演技自豪；但他認為川普這樣的角色「有限」， 「扮演川普，就像假扮貓王。能有多少路可走？」

46歲的阿塔瑪努克2017年在「喜劇中心」(Comedy Central)有線電視頻道政治嘲諷節目「總統大秀」(The President Show)扮演川普，獨樹一格。他說，除非有特別理由，否則川普卸任，他也該「下台」了。

另一位資深演員，60歲的伯格曼(Jeff Bergman)在Showtime電視網為「我們的卡通總統」(United Cartoon President)裡的川普角色配音。

伯格曼說，卡通裡的這位美國元首「具同理心、會後悔和有真誠的喜悅。曾有人問我：『比起真的總統，為什麼我更喜歡你的卡通總統？』我的答覆是：『因為他不是真實的！』」

阿塔瑪努克等資深演員已將眼光調向未來。

知名影星亞歷克·鮑德溫(Alec Baldwin)固定在國家廣播公司(NBC)老牌綜藝節目「周六夜現場」(SNL)模仿川普，演藝事業再創新高，未來應該也會讓節目重心和平過渡到莫法特(Alex Moffat)模仿的新總統拜登身上。

至於其他川普「分身」，像是41歲的考文(J-L Cauvin)和31歲的江森(James Austin Johnson)，他們在全美疫情大封鎖之下，於網路世界各類社群媒體成功開闢出「川普分身」新世界；他們相信川普卸任後，仍將在美國舞台維持舉足輕重地位，即使川普的文化影響力可能減弱，但他們仍打算在節目中持續擔任川普「分身」。

考文說：「有個朋友買了一件橘色囚服給我。所以，我可能會不定期推出系列，說我是2023年在監獄裡的川普。」

川普 美國 社群媒體

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