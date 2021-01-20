送走川普迎接拜登 白宮「5小時搬家」90人忙打點

拜登已陸續將眾多行囊運進白宮，一名清潔人員正在清洗門廊。(歐新社)

川普總統與家人20日必須在五小時內搬出，好讓總統當選人拜登 (Joe Biden)遷入，白宮 將動員90人協助完成此任務；拜登已陸續將眾多行囊運進白宮，唯可能成為白宮維安漏洞的「連網健身 腳踏車」除外。

川普搬家時刻終於降臨，他必須在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)找到空間擺放價值5萬元、占一個房間大小的高爾夫模擬器、他放在餐桌上引以為傲的60吋電視，以及他珍藏的布里奧尼(Brioni)西裝，還有第一夫人梅蘭妮亞出訪各國攜帶的路易威登(LV)行李箱。

拜登就職前夕，白宮一名清潔人員正在清洗門廊。(歐新社)

川普於20日離開後，所有第一家庭職員將跟隨他離開白宮；當天稍晚，白宮的第一家庭官邸經過打掃後，將迎接新總統拜登伉儷入住，他們的行李將一一拆箱、家具會擺放完整，冰箱也會存放他們喜愛的食物。

白宮四年或八年一度的第一家庭搬家任務，將由90名白宮官邸職員在約五小時內完成，今年礙於新冠病毒防疫措施，增加了更多清潔消毒與安全措施。

前第一夫人蘿拉‧布希的幕僚長安妮塔‧麥克布萊德(Anita McBride)憶述2009年歐巴馬夫婦遷進白宮的情況時說：「職員睡在吊床、樓梯井，(無論準備得多麼周全)，總是一團混亂。」

在拜登伉儷入住白宮方面，他已陸續把行囊運進白宮，唯有健身腳踏車除外。

健身公司「派樂騰」(Peloton)方便使用者紀錄每次運動數據，器材附設連網視訊鏡頭，但專家表示，這很可能成為白宮的維安漏洞。

拜登已陸續將眾多行囊運進白宮，唯可能成為白宮維安漏洞的「派樂騰」(Peloton)「連網健身腳踏車」除外。(美聯社)

聖安東尼奧德州大學副教授克洛格(Max Kilger)說：「使用者會連上網路，就算有防火牆和入侵偵測軟體，若遇到技術高超的駭客，仍有機會被攻破。」

克洛格解釋，健身車上的相機和麥克風透過派樂騰的軟體和使用者網路設備進行操作；理論上，倘若有駭客入侵拜登的「派樂騰」健身車，就能入侵與車連結的智慧產品。