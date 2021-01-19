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全家染疫失嗅覺 夜半失火…健康的她「聞焦味」救人

編譯林梅婕／綜合18日電

德州一家人因為曾感染新冠肺炎而失去嗅覺，15日凌晨家中發生大火，在無人能辨別燃燒氣味的危險關頭，靠著唯一未失去嗅覺的女兒驚覺燒焦味後，成功讓全家人逃出火窟。

現居德州韋科市(Waco)、今年17歲的碧安卡‧李維拉(Bianca Rivera)是這場火災中的救命英雄，也是家中唯一保留嗅覺功能、未感染新冠肺炎的成員；雖然她不認為自己有這麼偉大，但她的機警確實讓家人免於命喪火窟的悲劇。

事發當天凌晨2時，李維拉先是聞到家中附近有燒焦味，她向當地媒體KWTX-TV形容：「我聞到像是塑膠燃燒的味道，我覺得不對勁兒便馬上衝出我的房間，結果走廊上已經濃煙瀰漫，我根本過不去。」

李維拉立刻叫醒家中其他三人，並帶上四隻狗從後門緊急逃離；接著火勢一發不可收拾，吞沒整棟房屋。

儘管人們紛紛稱讚李維拉的行為，但她謙虛地說：「我只是想保護我的家人，我從未想過自己是不是會受傷，或是我可能也會被燒到，只要他們能夠安全地逃出來，就算受傷再嚴重我都沒有關係。」

消防人員也表示，這起火災未造成任何人傷亡，可說是萬幸；不過韋科市消防局16日仍在推特(Twitter)上發文提醒民眾，為避免類似的情況再次發生，務必確保家中的煙霧偵測器功能正常。

新冠肺炎常見的病症之一正是失去嗅覺，莫內爾化學感官中心(Monell Chemical Senses Center)最近發表一項分析研究指出，約77%的新冠肺炎患者都有失去嗅覺的症狀，但很多人直到確診前仍不自知。

新冠肺炎 德州 推特

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