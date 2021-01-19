不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

舊金山 市警方指出，49歲的投資 公司副總裁奧勞夫林(Stephen O'Loughlin)由於精神健康不佳而對新冠肺炎疫苗 有著堅決抗拒的執迷，並相信施打疫苗是政府控制心靈的陰謀，上周為了不讓九歲兒子打疫苗，在家開槍把兒子打死之後自盡。

警方指出，奧勞夫林13日在舊金山海港區(Marina District)公寓裡槍殺了兒子皮爾斯(Pierce)之後，飲彈自盡。

根據警方調查奧勞夫林與華裔前妻萊絲莉‧胡(Lesley Hu)由於對孩子的醫療安排與是否打疫苗意見相左，事發之前雙方正在打官司。

皮爾斯就讀一年學費3萬5000元的舊金山天主教聖心學校(Convent & Stuart Hall)，但由於突然缺課，萊絲莉‧胡打電話報警。員警13日晚間抵達奧勞夫林公寓時，奧勞夫林與皮爾斯均已死亡。

奧勞夫林在社群網站領英(LinkedIn)的個人介紹中寫道，擔任投資公司洛卡爾基金(LoCorr Funds)區域副總裁。洛卡爾基金企業總部位於明尼蘇達州。

奧勞夫林與萊絲莉‧胡已於2016年離婚，但兩人對於孩子的醫療問題而打官司，萊絲莉‧胡要求法院將兒子的監護權判給她，好讓她為孩子做出醫療決定時，可不受前夫干預。

萊絲莉‧胡不久前才升任水灣全球(Waterfront Global)運輸公司執行副總裁。

萊絲莉‧胡的委任律師納奇里斯(Lorie Nachlis)指出，奧勞夫林患有精神疾病但未就醫，對於疫苗及兒子的健康狀況都有偏執想法。

根據媒體報導，就在事發前一天，奧勞夫林同意讓皮爾斯施打疫苗。

2020年9月的法院紀錄顯示，萊絲莉‧胡對法院指出，奧勞夫林2012年加入一個「新時代的自立團體」之後，就被洗腦認為政府透過各種管道控制美國民眾，兩人離婚時，奧勞夫林已經贊助數千元給這個團體。

對於兒子施打疫苗，奧勞夫林在1月初透過律師向法院指出，兒子嬰兒時期曾經因為打疫苗而嘔吐、體重驟減，副作用嚴重，對於一般兒童而言，施打疫苗利多於弊，但人口族群當中有某一部份卻不是如此，「皮爾斯便是其中之一」。