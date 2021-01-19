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參加國會暴動 竊取波洛西筆電 賓州女落網

記者顏伶如／綜合報導
賓州女子萊莉‧威廉斯涉嫌在6日國會山莊暴動事件當中偷竊眾院議長波洛西辦公室裡的手提電腦，在遭聯邦調查局通緝後於18日落網。(Getty Images)
賓州女子萊莉‧威廉斯涉嫌在6日國會山莊暴動事件當中偷竊眾院議長波洛西辦公室裡的手提電腦，在遭聯邦調查局通緝後於18日落網。(Getty Images)

根據法院紀錄，賓州女子萊莉‧威廉斯(Riley June Williams)涉嫌在6日國會山莊暴動事件當中偷竊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)辦公室裡的電腦，案發後即潛逃並刪除所有社群網站帳號，但在遭聯邦調查局(FBI)通緝後，已於18日於賓州中部落網。

聯邦調查局17日提交給法院的犯罪調查報告指出，威廉斯曾交往過的一位昔日戀人對聯邦調查局舉報指出，一支攝於暴動現場的YouTube網站影片中，站在國會大廈內部指揮暴徒「到樓上去」，身穿棕色外套與綠色上衣、背著斑馬紋背包的女子，就是威廉斯。

威廉斯遭到起訴罪名為暴力闖入國會禁區及在國會禁區破壞秩序。有線電視新聞網(CNN)報導，威廉斯遭訴罪名與絕大多數攻占國會的暴徒一樣，目前並未遭到偷竊罪名起訴。

聯邦調查局的證詞中寫道，這名報案人對調查人員說，威廉斯從波洛西辦公室偷走電腦後，曾拿著電腦拍下影片傳給友人展示，甚至還說「打算把電腦送去給一名住在俄羅斯的朋友，透過這名友人轉賣給俄羅斯對外情報局(SVR)」。

報案人對聯邦調查局探員說，威廉斯把波洛西電腦賣給俄羅斯的計畫後來因不明原因泡湯，但目前電腦仍在威廉斯的手中，不過也可能已被威廉斯銷毀。

聯邦調查局指出，跡象顯示威廉斯在潛逃期間，她的所有社群帳號均已刪除。

賓州女子萊莉‧威廉斯涉嫌在6日國會山莊暴動事件當中偷竊眾院議長波洛西辦公室裡的手...
賓州女子萊莉‧威廉斯涉嫌在6日國會山莊暴動事件當中偷竊眾院議長波洛西辦公室裡的手提電腦，在遭聯邦調查局通緝後於18日落網。(路透)

威廉 俄羅斯 社群網站

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