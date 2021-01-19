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涉國會暴動 FBI查右翼極端團體守誓者、百分之三者

編譯林育正／綜合18日電
「守誓者」和「百分之三者」等右翼極端團體，因成員涉及國會大廈暴動案，引起聯邦調查局(FBI)全力追查。(路透)
「守誓者」和「百分之三者」等右翼極端團體，因成員涉及國會大廈暴動案，引起聯邦調查局(FBI)全力追查。(路透)

「守誓者」(The Oath Keepers)和「百分之三者」(Three Percenters)等右翼極端團體，因成員涉及國會大廈暴動案，引起聯邦調查局(FBI)全力追查；極端團體近期在社群媒體上遭封鎖，改用無線電聯繫，但聯邦通訊委員會(FCC)警告，若使用無線電組織非法行動，將被視為犯罪行為。

極端主義者沙弗(Jon Schaffer)在暴動中曾以防熊噴霧攻擊國會警察，他向FBI自首後被控多達六項罪行。曾與「守誓者」一同參與挺川活動的他，談到自己的理念表示：「我們不要與全球主義者和共產主義體系同流合汙。相信我，如果成真，將有許多人因此流血，沒人想到這樣。但如果再逼我們，將別無選擇。」

執法單位發現有幾位守誓者成員在國會暴動當天，身上有組織標誌和徽章。守誓者為全美最龐大的民兵組織之一，號稱擁有數萬名成員。創辦人認為，美軍和執法人員堅守憲法「抵禦國內外所有敵人」的理念，但未能起身對抗專制暴政。

守誓者在去年「黑人的命也是命」示威中身著戰鬥裝備並攜帶武器，自稱要嚇阻破壞公物等暴行而聲名大噪。

百分之三者成立於2008年，名稱源自於美國大革命初期，僅有百分之三的民眾起身對抗英國的虛假資訊。百分之三者擁護右派自由主義與川普，誓言「從腐敗的邪惡政客手中奪回國家」。FBI表示，百分之三者也在右派示威活動中，提擔任維安工作。

FBI目前著手調查這些極端團體是否組織或教唆暴力行為，阻擋國會確認總統當選人拜登勝選。尤其是調查人員在影片中，發現有人持有無線電與耳機，疑似企圖針對特定目標展開非法行動。華府代理檢察官薛溫(Michael Sherwin)表示：「所有極端團體，都將被調查是否涉及國會暴動。」

近期極端團體遭各大社群媒體封鎖，不得已改用無線電聯繫。FCC表示雖然開放頻段讓民眾使用，通話內容也受憲法第一修正案保護，但禁止藉此搧動犯罪行動。

FCC說：「民眾也不被允許將訊息譯成電碼，躲避執法單位查緝；若以無線電組織非法活動，將面臨鉅額罰款、沒收器材甚至面臨刑事訴訟。」

「守誓者」和「百分之三者」等右翼極端團體，因成員涉及國會大廈暴動案，引起聯邦調查...
「守誓者」和「百分之三者」等右翼極端團體，因成員涉及國會大廈暴動案，引起聯邦調查局(FBI)全力追查。(路透)

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