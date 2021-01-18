拜登上任百日1億人接種 新任CDC主任有信心

總統當選人拜登提名的聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基17日受訪表示，新政府有信心在上任100天內將疫苗接種量提升至1億人。(路透)

總統當選人拜登 (Joe Biden)執政團隊的最高層衛生官員表示，儘管目前全國新冠肺炎疫苗 接種的進度嚴重落後，但新政府有信心在上任100天內將疫苗接種量增至1億人；新政府目標也獲得國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)的背書。

由拜登指派的聯邦疾病防治中心(CDC)新主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，17日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說：「這是總統當選人的承諾，雖然是相當艱鉅的任務 ，但我們的疫苗數量是足夠的。」

佛奇也在17日透過國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目中為拜登政府的百日目標背書說：「我可以非常清楚地告訴你，那就是在未來100天內讓1億人接種目標這件事是絕對可行的。」

由川普政府主導的疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)，原本預計去年底前達到讓全國2000萬人接種疫苗的目標，進度卻嚴重落後，儘管當局已在全國各地配送3110萬劑的疫苗，但根據CDC公布的最新數據顯示，目前僅1230萬人接種。

曾在前總統歐巴馬(Barack Obama)執政時期協助處理伊波拉疫情、拜登政府的幕僚長柯連恩(Ron Klain)，17日接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)訪問時形容，「新政府接下了一個爛攤子」，不過他仍對新政府的百日目標相當有信心。

拜登曾多次承諾，抗疫計畫將是他上任總統後的首要任務，他也在15日推出一項五步驟計畫，其中包含擴增全國提供疫苗接種的服務據點，加速提升疫苗接種率。