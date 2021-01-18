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全美病歿逼近40萬 專家怪罪川普不力

編譯徐薏茹／綜合17日電
洛杉磯郡成為全美第一個確診破100萬例的郡。圖為國民兵協助將因新冠而死的病患遺體抬入臨時停屍間。 (美聯社)
洛杉磯郡成為全美第一個確診破100萬例的郡。圖為國民兵協助將因新冠而死的病患遺體抬入臨時停屍間。 (美聯社)

美國新冠肺炎染疫死亡人數即將突破40萬人，即將上任聯邦疾病防治中心(CDC)主任的瓦倫斯基(Rochelle Walensky)預測，到2月中旬美國染疫死亡將達50萬人；多位公衛專家和歷史學者抨擊川普政府難辭其咎，是讓美國疫情失控的一大兇手。

波士頓大學教授瓦倫(Thomas Whalen)批評：「可以說，他(指川普)的手上沾著鮮血。」瓦倫抨擊川普知道威脅，卻未採取應有的行動對應。

美國的染疫人數和死亡人超越各國，1月每日平均新增23萬多個病例、每天平均有3000多人死亡，多數地區醫院不堪負荷。儘管以前所未有的速度研發疫苗，川普政府處理疫情的方式仍受到醫學界大力抨擊，而疫苗的成就也因緩慢的推廣速度而光芒銳減。

柏克萊加州大學傳染病榮譽教授斯沃茨貝格(Swartzberg)說：「任何相信數據和科學的人都會認為我們在這場大流行病中做得相當糟糕，可以說是全世界最糟的。」

此外，美國也正面臨英國變種病毒的威脅，CDC預測英國變種病毒可能在3月成為美國的主要感染源。

洛杉磯郡近來發現英國變種病毒首例，並且已成為全美第一個確診破100萬例的郡縣。儘管是該郡首例變種病毒，衛生官員認為病毒已在社區內傳播，採檢行動仍持續進行，加州其他地區也發現變種病毒。

加州現為疫情重災區，醫療照護單位超負荷，某些醫院不得不在戶外搭建緊急棚位為病人治療。

CDC候任主任瓦倫斯基預測下個月還會有約10萬人死於新冠肺炎，2月中旬美國染疫死亡將達50萬人。

瓦倫斯基表示假期遠行和聚會的後果尚未完全顯現，她說：「我想我們還有幾個黑暗的星期要度過。」CDC上周推出一份綜合預測報告，估計到2月6日之前，美國死於新冠肺炎的人數將介於44萬人到47萬7000人之間。

美國 變種病毒 川普

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