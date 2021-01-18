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疫苗推廣一團亂 西維州靠這招已施打逾13萬首劑

編譯徐薏茹／綜合17日電
西維吉尼亞州不與大型連鎖藥局合作，選擇徵招當地的社區藥局協助施打疫苗，成效顯著，躍身為全國典範。該為該州給已接種疫苗者的貼紙和胸章。(美聯社)
西維吉尼亞州不與大型連鎖藥局合作，選擇徵招當地的社區藥局協助施打疫苗，成效顯著，躍身為全國典範。該為該州給已接種疫苗者的貼紙和胸章。(美聯社)

美國的疫苗接種行動一片混亂，然而西維吉尼亞州不與大型連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)藥局合作，選擇徵招當地的社區藥局協助施打疫苗，卻成效顯著，躍身成為全國典範。

根據聯邦數據顯示，西維州的人均接種數多於任何一州，至少7.5%的人口已施打第一劑疫苗。

西維州在去年12月底前向所有長照中心提供第一劑疫苗，為全美第一州，預計能在1月底前分發完第二劑。西維吉尼亞州州長賈斯提斯(Jim Justice)上周表示:「又小又古老的西維州，幾百年來都被看做一個落後、黑暗或陰暗的地方……西維州一直是未經加工的鑽石。」

西維州的250名藥劑師不倚賴全國連鎖店，選擇在偏遠地區設立診所，居民信任這些藥劑師。官員也讚揚查爾斯頓(Charleston)國民兵總部一個50人的指揮中心，該中心負責監管疫苗分發工作，衛生部長阿查爾(Alex Azar)讚揚西維州為老年人接種疫苗所作的努力。

CVS藥局目前拒絕與州政府合作讓居民在店裡施打疫苗，不過華格林藥局已參與疫苗推廣的行動，並且在部分照護之家設立診所，這兩大藥局皆與聯邦政府合作推廣疫苗，西維州健康照護協會的負責人瑞特(Marty Wright)說：「若實施聯邦計畫，我們州就會完全無法掌控情況。」

西維州官員正尋求更多劑疫苗，以開放給更多群體施打，州長最近將公眾的接種資格下降到70歲。西維州在不到兩周前已開始讓50歲以上的教職人員接種疫苗，州長希望能在19日之前盡可能讓學生回到校園。

截至17日，在這個人口約178萬的州，已有超過13萬人施打第一劑，2萬多人已施打第二劑，將近5萬5000劑第一劑疫苗已分發給65歲以上的居民。美國藥師協會(American Pharmacists Association)負責免疫政策的羅斯霍茲(Mitchel Rothholz)說，在多數人民對疫苗仍存有疑慮時，與地方藥局合作是明智的選擇。

西維吉尼亞州不與大型連鎖藥局合作，選擇徵招當地的社區藥局協助施打疫苗，成效顯著，...
西維吉尼亞州不與大型連鎖藥局合作，選擇徵招當地的社區藥局協助施打疫苗，成效顯著，躍身為全國典範。該為該州國民州協助配送疫苗。(美聯社)

疫苗 維州 藥局

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