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川普對中國加徵關稅 拜登暫不取消

記者顏伶如／綜合報導
拜登新政府預計不會立即取消已加徵的中國商品關稅。圖為江蘇南通的一艘貨輪正駛出港口。(美聯社)
拜登新政府預計不會立即取消已加徵的中國商品關稅。圖為江蘇南通的一艘貨輪正駛出港口。(美聯社)

曾為五任美國總統擔任顧問的前助理國務卿赫瑪茨(Robert Hormats)接受播客節目專訪時說，川普總統對中國商品加徵的關稅，總統當選人拜登上台後，並不會立即取消。

彭博新聞社報導，曾任高盛國際(Goldman Sachs International)副總，現任蒂德曼諮詢(Tiedemann Advisors)執行主任的赫瑪茨也說，拜登上任之後必須面對中國希望成為國際領袖的野心。

他分析，中國國家主席習近平希望中國能在全球經濟扮演領導地位，或許也希望在21世紀初爭取某些政治影響力，過去幾年裡，美國對於維護全球秩序並未扮演積極角色，也未對盟邦、國際組織提供支援。

他說，美國缺席讓中國看到可以爭取並發揮影響力的機會，「這其實只是第一部分，第二部分則是習近平鞏固了中國共產黨在中國國內的地位，而他則明顯成為中國最家喻戶曉的人物，也是最有實權的中國領導人。」

赫瑪茨說，美國與中國將處於競爭關係，中國在許多領域都具有高度競爭力，這是美國從第二次世界大戰以來不曾面臨的，「如果我們要跟中國一較高下，我們必須找到如何提高競爭力的方法，我覺得這點是拜登必須強調的」。

他表示，不管是拜登或企業界裡的民主黨、共和黨人士，都希望美國在智慧財產權、資安隱私、中國對待美國企業的手段以及美國公司商業機密等領域，對中國採取更強硬態度。

他說，拜登並不會回到過去美國對中國態度軟弱的時期，而是會採取堅定立場，川普任上對中國加徵的關稅，拜登並不會立即取消，也不會與中國舉行第二回合貿易談判，「我覺得他會設法讓中國遵守第一回合當中做出的承諾」。

拜登新政府預計不會立即取消已加徵的中國商品關稅。圖為北京一名消費者選購Nike球...
拜登新政府預計不會立即取消已加徵的中國商品關稅。圖為北京一名消費者選購Nike球鞋。(美聯社)

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