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鋪路2024總統大選？ 龐培歐頻給拜登設外交障礙

編譯潘勛／綜合17日電
國務卿龐培歐在川普政府任期的最後幾天仍動作不斷，在伊朗、台灣等事務大作文章，被指是為了給拜登新政府設障礙。(美聯社)
國務卿龐培歐在川普政府任期的最後幾天仍動作不斷，在伊朗、台灣等事務大作文章，被指是為了給拜登新政府設障礙。(美聯社)

自確定無法推翻大選結果以來，川普總統及其政府高層已怠於國政，唯有國務卿龐培歐(Mike Pompeo)動作不斷，比如在伊朗、台灣等事務大作文章，用意路人皆知，就是給拜登新政府設置障礙；拜登團隊心知肚明，但因尚未就任而無從置喙，有些龐培歐的舉措可用新的總統行政命令輕易扭轉，但另一些則要國會同意，費事得多。

「華盛頓郵報」16日報導，龐培歐近日特別勤快，替拜登新政府穿小鞋的外交招數層出不窮，比如把古巴列為支持恐怖活動國家、葉門反抗軍「青年運動」(Houthi)定位成恐怖分子，另解除高懸數十年的台、美高級官員互訪限制等。

以最受華人矚目的美、中、台三角關係而言，過去一年龐培歐著力頗深；他強調川普對中國採取強硬路線，一改姑息中國的傳統「劇本」。拜登已表示，他同樣關切中國在領土、貿易上的野心，但他會審時度勢，會同其他志同道合的民主國家，尤其歐洲，一起對抗北京。中國專家認為，改變美、台關係最容易引發衝突。

龐培歐最近的舉動是在9日宣布解除美、台高階官員互動的「自我設限」，軍方官員也在其中，美國不再「姑息北京的共產黨政權」。

國務院上星期本擬派遣駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)往訪台北，接續2020年夏天的高級官員訪台行動。但克拉夫特訪台並未成行，龐培歐突然取消一切表定外交行程，包括他自己的歐洲行，自稱原因是要協助國內政權交接。

拜登處理這些川普政府到最後才做的舉動，假如有意，很多都可輕易扭轉，包括對台新政策。但龐培歐給拜登擺下的局並不容易解，拜登的動作太大，會被視為親中；對北京該採怎樣的戰略姿態，拜登還在思考中。

美國一位前資深外交官推測龐培歐格外勤快的動機，認為他是國會裡為數不少的極右派議員對與中國關係正常化，向來不贊同，「兩個中國」的構想餘溫猶在；他認為改變對中、對台關係，不像川普思維，是龐培歐自己推動的，也是為2024年出馬競選總統鋪路作準備。

國務卿龐培歐在川普政府任期的最後幾天仍動作不斷，在伊朗、台灣等事務大作文章，被指...
國務卿龐培歐在川普政府任期的最後幾天仍動作不斷，在伊朗、台灣等事務大作文章，被指是為了給拜登新政府設障礙。(路透)

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