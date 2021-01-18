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賀錦麗辭參議員 副總統就職典禮 西裔女大法官主持

編譯林梅婕／綜合17日電
副總統當選人賀錦麗18日將辭去加州聯邦參議員職務，20日宣誓就職副總統。她17日受訪表示，未來將面對的不會是一份簡單的工作。(路透)
副總統當選人賀錦麗18日將辭去加州聯邦參議員職務，20日宣誓就職副總統。她17日受訪表示，未來將面對的不會是一份簡單的工作。(路透)

副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)將於18日辭去加州聯邦參議員的身分，並於20日在最高法院大法官桑妮亞‧薩多馬友(Sonia Sotomayor)的見證下宣誓就職。

賀錦麗為美國史上首位女性，且兼具非裔及南亞裔血統的副總統，薩多馬友則是最高法院史上首位拉丁裔的大法官；此外，總統當選人拜登(Joe Biden)的第二任副總統任期時，也是在薩多馬友的見證下宣誓就職。

隨著賀錦麗去職，加州州長紐森(Gavin Newsom)將任命加州州務卿、西語裔出身的帕迪拉(Alex Padilla)遞補賀錦麗聯邦參議員的職位，素有「金州」之名的加州也將出現首位拉丁裔的參議員。

據「國會山報」(The Hill)報導，賀錦麗身旁的知情人士透露，「賀錦麗已通知加州州長，並正式表態辭職，她將在18日發表一份正式聲明」；不過因為參院19日才開議，因此賀錦麗並不會在參院發表離職演說。

哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「周日晨間」(Sunday Morning)的主持人保莉(Jane Pauley)在訪問賀錦麗時形容，拜登和她將在美國歷經史上最困難的時期宣示就職，加上面對國會暴動事件帶來的紛擾，賀錦麗也討論到未來的挑戰及執政規畫。

「身為職業檢察官，我看過許多人類最糟糕的行為，過去我曾起訴過無數起兒童遭受性侵害攻擊的案件。」賀錦麗在訪談中並說道：「然而，我也看過人性美麗的一面，這也是我在這裡的原因，喬和我都很清楚，當前的我們有很多任務，而這將不會是一份簡單的工作。」

同時，賀錦麗將以副總統身分兼任參院議長，近日剛完成的喬治亞州複選已定案，兩黨在參院的席次形成50比50的平手局面，賀錦麗將成為未來參院表決的關鍵人物。

賀錦麗 加州 參院

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