我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

共和黨極右團體揚言挑起內戰 驅逐少數族裔、猶太人

編譯潘勛／綜合16日電
共和黨極右團體不惜拋出發起「第二次內戰」的論調，顯示川普引起的黨內分裂愈來愈大；圖為川普支持者6日在國會山莊遊行。(美聯社)
共和黨極右團體不惜拋出發起「第二次內戰」的論調，顯示川普引起的黨內分裂愈來愈大；圖為川普支持者6日在國會山莊遊行。(美聯社)

國會山莊6日遭暴民攻陷後，共和黨內極右團體士氣大振，目前正討論如何快速壯大其行伍，並揚言不惜挑起第二次內戰，驅逐少數族裔、移民及猶太人；共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)另在福斯新聞網(Fox News)上語出驚人地表示，若共和黨其他參議員也加入彈劾川普總統，那麼將有三分之一共和黨員將會退黨。

美聯社16日報導，在威斯康辛州西北的聖克羅伊郡(St. Croix County)，郡共和黨主席在國會遭襲1周之後，仍拒絕把聳恿追隨者「備戰」的線上貼文移除，15日被迫辭職。但即將上台的共和黨密西根州女性主席及其擔任州議員的夫婿，都已加入保守派社群媒體，在該媒體上，要不要發動內戰一直是熱議話題。

「紐約時報」16日報導，川普總統長久以來滋養一長串仇恨目標，讓本無章法的極右團體及白人至上主義者陣營膽子壯起來，再加上川普不實宣稱，自己總統選舉的勝利被偷走，該陣營更是火上添油。

研究仇恨團體的專家表示，極右派看來，國會山莊暴亂事件適足以形塑輿論，供其招兵買馬，未來動用暴力。即便當天的暴民已有數十人被捕，供極右派聚會的聊天室及手機App卻充斥著慶祝言論及未來計畫。

目前意識形態如大雜燴的仇恨及極右團體如「驕傲男孩」(Proud Boys)、「守誓者」(Oath Keepers)等正在討論，如何擴編其行伍，本周末是否要再上街頭，下星期要不要反對拜登宣誓就任。

有些團體對自己未能推翻總統選舉很是光火，已貼出進行游擊戰、製造爆炸裝置的手冊。

保羅表示，他投票反對推翻選舉結果，但這個時候推出第二次彈劾川普，真是腦袋壞掉的黨派想法；假如共和黨人附和彈劾，那麼三分之一的共和黨員將退黨離去。

參院多數黨領袖麥康諾已向同僚表示，川普彈劾案由各人「憑良心投票」，不向共和黨參議員施壓，事實上就是容許他們投票判定川普有罪。

共和黨極右團體不惜拋出發起「第二次內戰」的論調，顯示川普引起的黨內分裂愈來愈大；...
共和黨極右團體不惜拋出發起「第二次內戰」的論調，顯示川普引起的黨內分裂愈來愈大；圖為川普支持者6日在國會山莊示威，隨後部分暴民攻入國會。(美聯社)

共和黨 川普 彈劾

上一則

無照攜槍彈 擅闖管制區 維州男華府被捕 家人稱他是保全員

下一則

拜登公布科學團隊 升至內閣級別 強調「科學及事實」

延伸閱讀

川普將揮別華府 傳紅毯、21響禮砲送行

川普將揮別華府 傳紅毯、21響禮砲送行
後川普時代 歐盟要做自己 跳脫倚賴美元

後川普時代 歐盟要做自己 跳脫倚賴美元

「把川普一筆勾銷 還言之過早」只要有舞台 他就會復出

「把川普一筆勾銷 還言之過早」只要有舞台 他就會復出
海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25
支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為暴民占據國會陽台。(美聯社)

右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

2021-01-09 21:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開