共和黨極右團體揚言挑起內戰 驅逐少數族裔、猶太人

共和黨極右團體不惜拋出發起「第二次內戰」的論調，顯示川普引起的黨內分裂愈來愈大；圖為川普支持者6日在國會山莊遊行。(美聯社)

國會山莊6日遭暴民攻陷後，共和黨 內極右團體士氣大振，目前正討論如何快速壯大其行伍，並揚言不惜挑起第二次內戰，驅逐少數族裔、移民及猶太人；共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)另在福斯新聞網(Fox News)上語出驚人地表示，若共和黨其他參議員也加入彈劾川普 總統，那麼將有三分之一共和黨員將會退黨。

美聯社16日報導，在威斯康辛州西北的聖克羅伊郡(St. Croix County)，郡共和黨主席在國會遭襲1周之後，仍拒絕把聳恿追隨者「備戰」的線上貼文移除，15日被迫辭職。但即將上台的共和黨密西根州女性主席及其擔任州議員的夫婿，都已加入保守派社群媒體，在該媒體上，要不要發動內戰一直是熱議話題。

「紐約時報」16日報導，川普總統長久以來滋養一長串仇恨目標，讓本無章法的極右團體及白人至上主義者陣營膽子壯起來，再加上川普不實宣稱，自己總統選舉的勝利被偷走，該陣營更是火上添油。

研究仇恨團體的專家表示，極右派看來，國會山莊暴亂事件適足以形塑輿論，供其招兵買馬，未來動用暴力。即便當天的暴民已有數十人被捕，供極右派聚會的聊天室及手機App卻充斥著慶祝言論及未來計畫。

目前意識形態如大雜燴的仇恨及極右團體如「驕傲男孩」(Proud Boys)、「守誓者」(Oath Keepers)等正在討論，如何擴編其行伍，本周末是否要再上街頭，下星期要不要反對拜登宣誓就任。

有些團體對自己未能推翻總統選舉很是光火，已貼出進行游擊戰、製造爆炸裝置的手冊。

保羅表示，他投票反對推翻選舉結果，但這個時候推出第二次彈劾川普，真是腦袋壞掉的黨派想法；假如共和黨人附和彈劾，那麼三分之一的共和黨員將退黨離去。

參院多數黨領袖麥康諾已向同僚表示，川普彈劾案由各人「憑良心投票」，不向共和黨參議員施壓，事實上就是容許他們投票判定川普有罪。