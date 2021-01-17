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川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

編譯盧炯燊／綜合16日電
川普總統的地產集團，主要是由兩個兒子打理，右為次子艾瑞克。(美聯社)
川普總統的地產集團，主要是由兩個兒子打理，右為次子艾瑞克。(美聯社)

總統川普上任時身家約為30億元，現在即將下台，根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)估算，身家大縮水約5億元。

川普上任後，他的川普集團(Trump Organization)由兩名兒子小川普(Donald Trump Jr.)及艾瑞克(Eric Trump)負責營運，在新冠疫情下一直艱苦經營。集團曾有意出售位於華盛頓的酒店，但最終擱置、位於曼哈頓的川普大樓(Trump World Tower)空置率持續上升，因而不斷貶值，名下的高爾夫球場也同樣面對這個殘酷事實。

川普旗下的房地產目前背負著10億元債務，大部分在未來三年到期，其中超過三分一由川普個人擔保，若要再融資，就意味著必須有人願意與這個歷來任內兩度遭彈劾的前總統合作。

川普身家大縮水，主要是他位於紐約商業區心臟地帶的川普大樓，空置率持續上升。在疫情衝擊下，川普大樓所在的曼哈頓第五大道，幾乎空無一人，空置的店面正在成倍增加，僅有一些精品店可以預約。紐約房地產委員會（Real Estate Board of New York）的數據顯示，租金較2018年的峰值下滑了32%，川普大樓也不例外。

根據紐約房地產公司StreetEasy的數據顯示，自川普上任以來，川普大樓的價格已下跌三分一。目前這座物業仍有1.37億元貸款，但其淨收入不足以償還在2015年發行的債券。

另一方面，紐約檢察官14日查問了川普私人律師柯恩(Michael Cohen)數小時，主要是有關川普商業業務的一系列問題，這亦是曼哈頓地區檢察官辦公室第二次查問柯恩。

據三名知情人士透露，查問集中川普與債權人德意志銀行的關係。檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)一直鍥而不捨的，希望獲得川普的納稅紀錄。

白宮對此拒絕置評。

川普集團在紐約華爾街40號的大樓，也負債累累。(美聯社)
川普集團在紐約華爾街40號的大樓，也負債累累。(美聯社)
紐約檢方就川普總統在德意志銀行的帳戶事宜，約談川普的前律師柯恩。(美聯社)
紐約檢方就川普總統在德意志銀行的帳戶事宜，約談川普的前律師柯恩。(美聯社)

川普 紐約 曼哈頓

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