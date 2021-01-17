川普卸任在即 滿腦只想著黨內「背叛者」

川普總統在卸任前無心問政，很多公務都由副總統潘斯出面；圖為潘斯16日訪問加州Lemoore空軍基地。(路透)

就創下美國史上二度遭彈劾 的空前紀錄不久後，川普 總統召集了政治顧問前來身邊，追問有關投票支持彈劾的十位共和黨 籍聯邦眾議員更多消息，包括來自哪個選區，以及川普是否曾為這些議員做過任何事情。消息人士透露，川普原本擔心可能倒戈的共和黨議員，其實比十人更多。

消息人士說，川普在會中也詢問幕僚，兩年後這些眾議員尋求連任時，可能在初選中遇到的挑戰者是誰。

再過幾天就要下台的川普，根據助理描述，滿腦子都在想著共和黨內的反叛者，對於接下來參議院審理彈劾案，川普則必須根據自己還擁有多少黨內支持，擬訂辯護策略。與上一次遭到彈劾的狀況相比，這次川普的法律團隊、政治盟友，規模都縮水許多。

據指出，過去幾天，川普打電話給多位共和黨籍國會議員，希望聽取建議應該延攬哪些人加入辯護團隊，因為上次彈劾辯護團隊主將之一、白宮律師西波隆(Pat Cipollone)已經明確表態無意留在團隊。

多位顧問建議川普，不應該再讓私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)參與彈劾案辯護，理由在於川普需要的是一位深思熟慮、能夠以事實為根據的律師。知情人士說，某些顧問討論到的人選為前任查普曼大學(Chapman University)法律系教授伊士曼(John Eastman)。伊士曼先前曾對川普獻策，指稱副總統潘斯有權在1月6日參眾兩院確認選舉人票結果時，擋下某些選舉人票不予計票。

川普離開白宮之後，除了告別總統執位，對共和黨的掌控力也將隨之降低。遭到十名同黨議員投票彈劾，是其他美國總統不曾發生的狀況，反映出國會大廈暴動事件讓共和黨遭撕裂的程度有多嚴重。

共和黨接下來要面對的事實是，民調顯示大多數美國民眾在國會暴動發生後，都認為川普應該去職，但昆尼別克大學(Quinnipiac University)在1月7日至10日進行的民調結果卻顯示，高達71%的共和黨選民說，對於川普施政表現感到滿意。