我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美國南部確診攀升 染疫數占全國42%

編譯陳韻涵／綜合16日電
美國南部民眾在冬季群聚增多，導致確診病例依然居高不下；圖為德州一間醫院的病毒檢測站。(美聯社)
美國南部民眾在冬季群聚增多，導致確診病例依然居高不下；圖為德州一間醫院的病毒檢測站。(美聯社)

全美新冠肺炎15日的新增病例、住院和死亡人數病例都較前一日下降，但南部確診人數激增，占全美42%，七天平均新增病例逼近10萬例。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美15日通報逾20萬9000例，較前一天的23萬5561例要少，也比一周前的29萬2516例還低。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，住院人數連續三天減少， 15日為12萬7235例，較前一天的12萬8947例更低；入住加護病房的人數15日則為2萬3593，較前一天的2萬3891還低。

JHU數據顯示，15日死亡人數為3258人，較前一日及上周低， 14日3929死亡，8日4017人。

華爾街日報(WSJ)分析約JHU數據顯示，七天滾動平均新增病例截至14日為23萬8820例，14天平均則為23萬4357例；當七天平均高於14天平均，表示疫情前景不樂觀，這也是今年元旦以來的情況。

JHU統計，截至16日，全球至少9441萬人確診、202萬人死亡；美國超過2372萬4000人確診、將近39萬6000人死亡。

新冠病毒追蹤計畫數據顯示，南部疫情占全美42%，為美國疫情最慘重的地區，截至16日的七天平均新增病例逼近9萬例，西部疫情則占全美26%，或每日6萬多例，東北部則占全美17%，或每日近四萬例，中西部則占15%，或每日約3萬例。

密西根大學醫學系教授帕瑞克(Vikas Parekh)說，南部疫情激增的主因為天氣和旅行；冬季氣溫冷讓人們群聚室內，且田納西州、喬治亞州和佛州從未頒布全州強制口罩令；此外，南部居民在疫情期間出行的頻率仍高，且有Unacast分析個人地點數據的統計佐證。

德州A＆M公共衛生學院(Texas A&M School of Public Health)流行病學和生物統計學助理教授安潔拉‧克蘭鄧恩(Angela Clendenin)說，德州的疫情持續擴散，因為人們已出現避疫疲勞、大規模移民人口經常沒有完善的健保，且德州人的家庭聚會傳統意識濃厚。

她說：「若把政治加入疫情考量，則囊括了民眾對於新冠病毒和疫苗的錯誤資訊、假期確診飆升，我們已經在國內創造了完美風暴。」

南部多州的確診病例仍在攀升，主要是原因是群聚和出行；圖為亞利桑納州鳳凰城的一個得...
南部多州的確診病例仍在攀升，主要是原因是群聚和出行；圖為亞利桑納州鳳凰城的一個得來速新冠病毒檢測站。(美聯社)
南部州的新增病例依然高企，圖為德州奧斯汀的一個病毒檢測站，國民兵在場維持秩序。(...
南部州的新增病例依然高企，圖為德州奧斯汀的一個病毒檢測站，國民兵在場維持秩序。(美聯社)

疫情 德州 美國

上一則

拜登推1986來最大規模移民改革 無證客5年後成永久居民

下一則

無照攜槍彈 擅闖管制區 維州男華府被捕 家人稱他是保全員

延伸閱讀

7天平均日增近10萬例！南部州確診激增 占全美42%

7天平均日增近10萬例！南部州確診激增 占全美42%
越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症
醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案

醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案
台灣某醫院感染擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

台灣某醫院感染擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25
支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為暴民占據國會陽台。(美聯社)

右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

2021-01-09 21:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開