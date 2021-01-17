英國研究：新冠病患康復後 至少免疫5個月

新研究表明，新冠患者康復後，抗體產生的免疫力至少可維持五個月；圖為加州一名護士為民眾抽血檢驗是否有抗體。(Getty Images)

英國 公共衛生署(Public Health England, PHE)發布最新研究，認為曾經感染新冠病毒的人，痊癒後對該病毒至少有五個月的免疫力 ，再次感染的機率，也比從沒感染要低83%，但該署強調，免疫力並非絕對，而且能維持多久，目前未有定論。

有線電視新聞網(CNN)報導，這項研究的對象是英國近2萬1000名醫護人員，時間介於去年6到11月，其中6614人測出對新冠病毒有抗體，超過1萬4000人沒有感染新冠病毒的跡象。

感染過新冠的受測者，仍有44人可能再度感染，意味免疫力為83%；公共衛生署的研究仍將進行下去，做足12個月，看看免疫力能否維持更久。目前發現的免疫期，意味疫情 第一波感染到病毒的人，仍可能再度感染。實驗打算觀察新冠病毒變種帶來的衝擊，還有新冠疫苗的有效程度。

這篇研究發表在「社會介入研究暨評估網」(Social Interventions Research & Evaluation Network, SIREN)，尚未經過同僚檢驗。PHE高級醫學顧問兼研究合撰人蘇珊‧霍普金斯(Susan Hopkins)表示，由研究成果可知，大多數感染過病毒的人都會出現免疫力，能夠免於二度感染，但免疫的全貌還不清楚，也不知道免疫力能維持多久。

霍普金斯表示，感染過新冠而有免疫力的人可以安心的地方，在於極不可能出現重症，但是再度感染而傳染給別人的風險依然存在。

由研究的下個階段早期跡象顯示，有些具備免疫力的人，鼻部、喉部的病毒比值仍然很高，會傳染給其他人。

雷丁大學分子微生物學助理教授克拉克(Simon Clarke)指出，SIREN的研究對英國如何掙脫疫情，有重大關聯，好消息在得過新冠而再度感染，至少就目前階段甚是罕見，另擁有抗體可以免疫上一段時間，儘管無法終生免疫。但令人在意的是有些人仍帶有病毒，會傳染他人；這意味要到絕大多數人自然免疫或接種過疫苗，才能解除目前防疫管制。