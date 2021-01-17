200萬菸民可優先接種 新澤西州政府惹民怨

新澤西州允許吸菸者優先接種新冠疫苗，引起爭議，一般認為老年人和必要行業工人才應該是僅次於一線醫護人員的優先群體；圖為在新州紐瓦克的一間醫院，醫護人員在接種輝瑞疫苗。(路透)

新澤西州 政府官員日前宣布擴大新冠疫苗 接種對象，開放65歲以上人士及符合特定醫療條件的16至64歲人士接種。其中一項特定醫療條件讓全州大約200萬名「吸菸者」得以搶在老師或大眾運輸員工前獲得疫苗，引發強烈反彈。

新州 衛生廳長佩西里奇利(Judith Persichilli)表示，新州目前收到將近73萬劑疫苗，吸菸者和其他有潛在醫學疾病患者一樣，染上COVID-19的風險很大，應該優先考慮接種疫苗；但部分公共衛生專家對此決定並不認同。

心臟病學權威、加州史克利普研究所(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)表示，不該只憑吸菸就成為優先群組，患有慢性呼吸道疾病的吸菸者才應提早接種疫苗。

專家指出，由此可見，誰該獲得第一批疫苗，州政府官員正面臨艱難決定，而且因為聯邦協調不均，整個疫苗分配過程更加延遲和受阻。

據華盛頓郵報疫苗追蹤系統顯示，截至14日，新澤西州至少已施打第一劑疫苗26萬3422劑，涵蓋了7.5％的優先人群。

新州第一優先是醫療保健工作者、療養院員工和居民，接下來對警察和消防員開放供應。州長墨菲(Phil Murphy)為加快疫苗接種腳步，13日宣布擴大接種對象至有醫療條件包括癌症、乙型糖尿病和慢性腎臟病等。佩西里奇利表示，州官員不需要接種者提供任何醫療條件或年齡相符的文件。

衛生部門發言人聲明指出，尼古丁最易成癮，吸菸讓人處於更嚴重疾病的高風險中。若吸菸者染疫會病得更重。但批評者認為，吸菸者讓自己置身高危險中，他們可以待在家裡保護自己，而不是搶在其他高風險人群之前接種。

高中老師兼教練贊內托(Nick Zaneto)表示，學校裡許多人得知新州讓吸菸者優先，都感到震驚。他說，「作為老師，我們試圖教導學生避免吸菸等不良習慣，但新州的做法似乎是在獎勵菸民。」