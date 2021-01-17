200萬菸民可優先接種 新澤西州政府惹民怨
新澤西州政府官員日前宣布擴大新冠疫苗接種對象，開放65歲以上人士及符合特定醫療條件的16至64歲人士接種。其中一項特定醫療條件讓全州大約200萬名「吸菸者」得以搶在老師或大眾運輸員工前獲得疫苗，引發強烈反彈。
新州衛生廳長佩西里奇利(Judith Persichilli)表示，新州目前收到將近73萬劑疫苗，吸菸者和其他有潛在醫學疾病患者一樣，染上COVID-19的風險很大，應該優先考慮接種疫苗；但部分公共衛生專家對此決定並不認同。
心臟病學權威、加州史克利普研究所(Scripps Translational Science Institute)所長托波爾(Eric Topol)表示，不該只憑吸菸就成為優先群組，患有慢性呼吸道疾病的吸菸者才應提早接種疫苗。
專家指出，由此可見，誰該獲得第一批疫苗，州政府官員正面臨艱難決定，而且因為聯邦協調不均，整個疫苗分配過程更加延遲和受阻。
據華盛頓郵報疫苗追蹤系統顯示，截至14日，新澤西州至少已施打第一劑疫苗26萬3422劑，涵蓋了7.5％的優先人群。
新州第一優先是醫療保健工作者、療養院員工和居民，接下來對警察和消防員開放供應。州長墨菲(Phil Murphy)為加快疫苗接種腳步，13日宣布擴大接種對象至有醫療條件包括癌症、乙型糖尿病和慢性腎臟病等。佩西里奇利表示，州官員不需要接種者提供任何醫療條件或年齡相符的文件。
衛生部門發言人聲明指出，尼古丁最易成癮，吸菸讓人處於更嚴重疾病的高風險中。若吸菸者染疫會病得更重。但批評者認為，吸菸者讓自己置身高危險中，他們可以待在家裡保護自己，而不是搶在其他高風險人群之前接種。
高中老師兼教練贊內托(Nick Zaneto)表示，學校裡許多人得知新州讓吸菸者優先，都感到震驚。他說，「作為老師，我們試圖教導學生避免吸菸等不良習慣，但新州的做法似乎是在獎勵菸民。」
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