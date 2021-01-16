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紓困影響 報稅季延至2．12開始

記者顏伶如／綜合報導
國稅局15日宣布，把報稅季延至2月12日開始，截止日期仍為4月15日。(路透)
國稅局15日宣布，把報稅季延至2月12日開始，截止日期仍為4月15日。(路透)

國稅局(IRS)15日宣布，歷來皆於1月底開始的報稅季節，今年將延至2月12日才開始；延後原因是為了有足夠時間，配合川普總統2020年12月27日簽署後生效的疫情紓困與政府預算計畫。

國稅局在聲明中說，對於確保國稅局各項制度順利運作而言，電腦程式設計非常重要，「如果報稅季節在缺乏正確程式的情況下展開，為納稅人發放退稅的作業，恐將延誤。」

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)呼籲民眾，最好使用網路報稅，以便退稅直接存入戶頭，盡快到手；根據統計，去年納稅人平均領到的退稅金額約2500元。

瑞提格指出，由於正值新冠疫情的期間，「這將是我們國家最重要的報稅季節。」他表示，報稅開始日期的延後，可以讓民眾早一點拿到退稅，同時也確認符合領取資格的民眾，能有足夠時間收到紓困現金支票。

國稅局表示，最快在3月份第一周就能發放退稅給提早報稅的人。

眼看報稅季節即將到來，某些還沒領到第一或第二次紓困現金支票的民眾不免慌張，因為2019年聯邦所得稅還沒有被處理。

一名住在新澤西州的前任註冊會計師(CPA)便說，已成年的兒子10月份才報稅，迄今尚未收到國稅局回音，應該要拿到的1萬1000元退稅，也都還沒收到，卻又到了申報2020年所得稅的時刻，向四、五名國稅局人員查詢，結果都是「請不要重複報稅」。

這名會計師母親說：「可能好幾百萬人也都有著相同的尷尬處境。」

根據國稅局統計，去年共計收到1600萬民眾以傳統方式申報個人所得稅，截至2020年12月25日，仍有大約40%、也就是690萬人的稅表在排隊等候處理。

國稅局表示，目前正把未處理的稅表轉到人力較為充裕的分局辦公室。

國稅局內部獨立監督組織全國納稅人倡議(National Taxpayer Advocate)召集人柯林斯(Erin M. Collins)指出，對於即將展開的報稅季節，可以預見的狀況包括傳統式報稅將會耽擱嚴重，未處理的積案也將越來越多，如果可能的話，納稅人應該盡量採取電子報稅(e-file)。

柯林斯說，上個報稅季節因為疫情關係而面臨挑戰，「我覺得那些問題，將在接下來的報稅季節再度出現。」

報稅 國稅局 退稅

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