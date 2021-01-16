制裁官員+控中病毒… 川普卸任前持續加碼抗中

國務卿龐培歐15日提出三點指控，指新冠病毒可能源自中國武漢病毒研究所 。(Getty Images)

總統當選人拜登下周就職，但川普政府卸任前仍持續加碼抗中，國務卿龐培歐 15日以港區國安法為由制裁六名中港官員，且提出三點指控，指新冠病毒可能源自中國 武漢病毒研究所，其研究的蝙蝠冠狀病毒與新冠病毒相似度超過九成，且2019年秋天就有研究所人員感染。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'brien)15日也發布聲明表示，川普下令檢討政策，要求聯邦政府減少購買中國製造的商品或服務，且不排除採取行政措施最大程度限縮採購；因為聯邦政府購買中國商品，形同給予中國竊取美國包含政府人員的人事紀錄、軍事計畫以及其他可利用資料的機會。

川普總統去年5月就宣稱，看過新冠肺炎病毒來自武漢研究所的證據，但他不被允許向外界透露；龐培歐是川普政府內少數支持這項論點的官員，兩人始終沒有提出證據。

龐培歐15日傍晚透過聲明表示，美國政府有理由相信，2019年秋天就有武漢研究所的研究員發病，這早於新冠肺炎的首例確診，且這些研究人員的症狀與新冠肺炎和常見的季節性疾病相同。

其次，龐培歐表示，武漢研究所研究的蝙蝠冠狀病毒(RaTG13)，與新型冠狀病毒株的相似度達96.2%；自疫情爆發開始，武漢病毒研究所就不透明，包括不說明是否透過實驗強化傳染性或致死率。

龐培歐重申，即便武漢病毒研究所宣稱自己是民間研究機構，其實自2017年以來，武漢病毒研究所一直代表軍方進行秘密研究，包括實驗室內的動物實驗。

此外，香港 當局本月初以違反港區國安法為由大規模逮捕民運人士，龐培歐宣布制裁六名中國和香港官員，包括中央港澳工作領導小組副組長曁中共中央統戰部長尤權、駐港國安公署副署長孫文清(又名孫青野)、港區全國人大代表譚耀宗；香港警務處國家安全處處長蔡展鵬，與兩名助理處長江學禮、簡啟恩。

本月6日的港府逮捕行動，是港區國安法去年7月實施以來的最大規模，共有53人被捕。

「香港當局此舉是中國從根本上破壞香港自由與民主程序的又一赤裸例證。」龐培歐說，美國呼籲中國與香港當局立即釋放並撤銷告訴，這些被捕者不過是行使香港基本法規定的權利和自由，而涉港區國安法或其他法律。

路透報導，這是龐培歐下周離任前，意圖限制拜登政府繼續對北京採取嚴厲路線。