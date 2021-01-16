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投資中企禁令 美國金融業界估「川規拜隨」

編譯黃淑玲／綜合外電
川普政府對投資中企的禁令，總統當選人拜登上台後，這些規定可能繼續保留。圖為華爾街證交所忙碌的一景。(美聯社)
川普政府對投資中企的禁令，總統當選人拜登上台後，這些規定可能繼續保留。圖為華爾街證交所忙碌的一景。(美聯社)

路透分析指出，美國金融業高階主管們已逐漸接受一波又一波的投資中企禁令，並預期總統當選人拜登上台後，將繼續保留這些規定。摩根史坦利估算，若要完全落實華府的投資禁令，美國投資人將須賣出近120億美元的中企股票。

美國投資黑名單上的中企已增至44家，根據總統川普發布的行政命令，美國投資人須在今年11月11日以前，徹底出脫投資的黑名單上的中企有價證券。

這項投資禁令在不同機關、不同指引的修改和解讀後，產生混亂，並且攪動亞洲市場。金融機構賣出投資組合中可能受影響的公司，資產管理公司也以低價賣出持有部位。

這些針對中企的制裁，將在拜登上任後生效，但金融業人士對拜登撤銷禁令的期望不高，因而都在擔憂進入中國資本市場的機會將面臨愈來愈多限制。拜登交接團隊成員對於將會如何處置川普投資禁令，不予置評。

路透採訪的多位金融專業人士都認為，拜登的政策不太可能馬上大幅改變，因當前政治環境並不適合做出改變。美國一家大型交易平台的高階主管指出，業界假定這項禁令會存在很長一段時間，拜登政府幾乎不可能上任之初就動用手中的政治籌碼，採取被認為對中國示弱的行動。

摩根史坦利策略師估算，美國投資人須在11月11日前出脫約85億美元的中企股票，12月3日前還要再賣出33億美元。

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