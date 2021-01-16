拜登國安會新設「中國事務資深主任」 羅森柏格將出任

總統當選人拜登的政權交接網站14日更新訊息，將提名羅森柏格出任國家安全會議新設的「中國事務資深主任」。(取自推特)

總統當選人拜登 的政權交接網站14日更新訊息，將提名候任國務卿布林肯(Anthony Blinken)的前幕僚長羅森柏格(Laura Rosenberger)出任國家安全會議新設的「中國 事務資深主任」。

過去中國事務主管在國安會位階為主任，拜登政府此次提升至資深主任，除重視之外，也顯示未來將更審慎處理對中關係。

先前傳出拜登政府國安會也將台灣 事務從中國事務分出，非屬中國事務資深主任業管，但拜登交接團隊回應，台灣事務仍歸中國事務資深主任業管。

此外，已發表將出任新設印太事務協調總監的坎伯(Kurt Campbell)，將領導分別負責中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務等三位資深主任。

根據目前拜登政府公布的訊息，除主管中國事務的羅森柏格外，將由曾派駐印度和馬來西亞的資深外交官凱根(Edgard Kagan)出任東亞暨大洋洲事務資深主任；歐布萊特石橋集團副總裁古哈(Sumona Guha)出任南亞事務資深主任。

羅森伯格現為非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)主任，也是華府智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund of the United States)的資深研究員。

根據智庫簡介，羅森柏格曾追隨布林肯，在布林肯出任副國安顧問時，進入國安會擔任資深顧問，提供全面的國安政策建議；當布林肯被歐巴馬提名為副國務卿時，羅森伯格擔任布林肯的幕僚長。

羅森柏格嫻熟東北亞事務，曾任國安會中國與北韓事務主任，協調美國的對中及對朝鮮半島政策；在國務院任職期間處理對中議題和北韓核武計畫。