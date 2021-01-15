我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

國會暴動 恐怖分子「觀察名單」上數十人同在現場

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場。(美聯社)
聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場。(美聯社)

熟悉內情的消息人士透露，國會6日遭攻擊後，聯邦調查局(FBI)發現有數十名列在恐怖分子「觀察名單」的人也在現場，其中大多數為白人至上主義者；目前至少已逮捕70人，其中不乏多位現役與退役警消人員。

大多數到華府參加示威的「觀察名單」民眾，因過去曾有涉及白人至上主義的行為，導致他們被列入「恐怖分子監控資料庫」(Terrorist Screening Database)，藉此提醒調查人員加以防範。

多名列在「觀察名單」的潛在危險人物同時現身，現場卻沒有足夠警力維護大眾安全和秩序，顯示情報系統出現漏洞，未能提前部署，也遭質疑這份「觀察名單」對維安的幫助可能有限。

恐怖分子觀察名單由FBI維護，目前已達數萬人，但基於現實考量和公平性，並非名單上的每個人都隨時遭到監控。

目前不確定這數十名列在觀察名單的人是否遭拘捕，但根據統計，國會大廈暴動事發迄今持續有更多參與者遭到逮捕，包括兩名維吉尼亞州員警以及一名佛羅里達州消防隊員。

聯邦探員日前在紐約、馬里蘭州、德州、佛州都有逮捕行動，佛州桑福德(Sanford)消防隊員威廉斯(Andrew Williams)被捕後遭到非法入侵、破壞秩序罪名起訴。

威廉斯的辯稱律師西特羅(Vincent Citro)接受媒體訪問時說，這一切都是川普總統害的。他說：「總統以及國會警察局(Capitol Police)鼓吹群眾做出可恥的行為，威廉斯並沒有參與其中。」

民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時說，闖入國會是否有議員做為策應，有關單位已經針對某些眾議院被爆料在事發前一天帶領群眾「參觀」國會展開調查。

萊恩說，據了解，眾議員在暴動發生前一天帶領群眾進入國會大廈參觀，參觀者人數「足夠組團」，「並不是一對一的介紹，也不是小家庭的規模而已」。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)則在Instagram直播中說，當下她非常害怕共和黨眾議員會透露她的地點讓暴徒知道。

她表示：「在那個當下，我覺得很不安全，因為國會裡面有『匿名者Q』(QAnon)支持者，還有白人至上主義同情者甚至白人至上主義者，我知道他們可能洩露我的所在地點，讓我遭到傷害或綁架等。」

聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場...
聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場。(美聯社)
聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場...
聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場。(美聯社)

白人至上 眾議員 威廉

上一則

CDC：未來3周 增9.2萬人染疫亡 估2月初病亡總數達47.7萬人

下一則

重建品牌形象…川普盟友建議邀拜登到白宮 發表告別演說

延伸閱讀

聖他克拉拉縣疫苗接種 75歲以上居民也納入

聖他克拉拉縣疫苗接種 75歲以上居民也納入
為暴徒提供武器 皇后區男涉國會暴動被捕控罪

為暴徒提供武器 皇后區男涉國會暴動被捕控罪
裡應外合？3共和黨議員被指策畫國會暴動

裡應外合？3共和黨議員被指策畫國會暴動
新冠新變種病毒更具傳染力 WHO：第2年疫情更嚴峻

新冠新變種病毒更具傳染力 WHO：第2年疫情更嚴峻

熱門新聞

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲