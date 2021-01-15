國會暴動 恐怖分子「觀察名單」上數十人同在現場

聯調局已查出國會暴動當天，有數十名列觀察名單的恐怖分子現身國會。圖為6日當天現場。(美聯社)

熟悉內情的消息人士透露，國會6日遭攻擊後，聯邦調查局(FBI)發現有數十名列在恐怖分子「觀察名單」的人也在現場，其中大多數為白人至上 主義者；目前至少已逮捕70人，其中不乏多位現役與退役警消人員。

大多數到華府參加示威的「觀察名單」民眾，因過去曾有涉及白人至上主義的行為，導致他們被列入「恐怖分子監控資料庫」(Terrorist Screening Database)，藉此提醒調查人員加以防範。

多名列在「觀察名單」的潛在危險人物同時現身，現場卻沒有足夠警力維護大眾安全和秩序，顯示情報系統出現漏洞，未能提前部署，也遭質疑這份「觀察名單」對維安的幫助可能有限。

恐怖分子觀察名單由FBI維護，目前已達數萬人，但基於現實考量和公平性，並非名單上的每個人都隨時遭到監控。

目前不確定這數十名列在觀察名單的人是否遭拘捕，但根據統計，國會大廈暴動事發迄今持續有更多參與者遭到逮捕，包括兩名維吉尼亞州員警以及一名佛羅里達州消防隊員。

聯邦探員日前在紐約、馬里蘭州、德州、佛州都有逮捕行動，佛州桑福德(Sanford)消防隊員威廉 斯(Andrew Williams)被捕後遭到非法入侵、破壞秩序罪名起訴。

威廉斯的辯稱律師西特羅(Vincent Citro)接受媒體訪問時說，這一切都是川普總統害的。他說：「總統以及國會警察局(Capitol Police)鼓吹群眾做出可恥的行為，威廉斯並沒有參與其中。」

民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員 萊恩(Tim Ryan)接受美國全國公共電台(NPR)訪問時說，闖入國會是否有議員做為策應，有關單位已經針對某些眾議院被爆料在事發前一天帶領群眾「參觀」國會展開調查。

萊恩說，據了解，眾議員在暴動發生前一天帶領群眾進入國會大廈參觀，參觀者人數「足夠組團」，「並不是一對一的介紹，也不是小家庭的規模而已」。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)則在Instagram直播中說，當下她非常害怕共和黨眾議員會透露她的地點讓暴徒知道。

她表示：「在那個當下，我覺得很不安全，因為國會裡面有『匿名者Q』(QAnon)支持者，還有白人至上主義同情者甚至白人至上主義者，我知道他們可能洩露我的所在地點，讓我遭到傷害或綁架等。」