我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

所有騷擾參議員羅穆尼、葛理漢旅客 達美航空列入黑名單

記者顏伶如／綜合報導

共和黨籍的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)先後發生在機場遭到群眾騷擾，滋事者還在社群網站分享事發過程的影片。達美航空(Delta Air Lines)14日指出，所有騷擾羅穆尼、葛理漢的乘客，都已經被列入禁止搭機的黑名單。

另一方面，達美航空執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)14日接受CNBC新聞頻道專訪時說，國會大廈暴動事件後，航空公司已經進入「高度警戒」(high alert)，拜登就職典禮之前幾天，飛往華府地區附近的乘客，達美航空都將禁止託運武器。

巴斯坦恩對路透(Reuters)指出，騷擾羅穆尼、葛理漢的每一名乘客，都已經被列入「禁止搭機名單」(no fly list)的黑名單。達美航空發言人杜朗特(Morgan Durrant)也對富比世雜誌(Forbes)證實這項消息。

羅穆尼、葛理漢日前分別在機場遭到挺川民眾騷擾。戴著口罩的羅穆尼拿著平板電腦，坐在機場等候搭機時，遭到一名婦女質問「為何不支持川普總統」。葛理漢則在華府雷根機場遭到大批群眾包圍，對著他咆哮「騙子」、「叛徒」。

富比世雜誌指出，達美航空並未說明有多少乘客因為騷擾羅穆尼或葛理漢而被列入黑名單。

一名達美航空發言人則對路透表示，共有880人因為拒絕戴口罩或與美國大選相關爭議，已經被列入黑名單。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)13日指出，對於乘客出現脫序行為或企圖干擾機組人員，已經訂定「零容忍」政策(zero-tolerance policy)，違規者將面臨最高3500元罰款，並將移送給司法部接受刑事起訴。

FAA局長狄克森(Steve Dickson)說：「類似案件不斷增加，令人憂心。對於任何參與其中的乘客，我們都將嚴格查緝。」

機場 富比世 華府

上一則

參加國會暴動被押「牛角帽男」身體差 傳監獄供有機餐

下一則

當地人氣死了！佛州允非居民接種 「疫苗旅遊」正熱門

延伸閱讀

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途

川普自陷孤立無援 憂難再呼風喚雨 也憂企業帝國前途
騷擾羅穆尼、葛理漢乘客 遭達美航空列入黑名單

騷擾羅穆尼、葛理漢乘客 遭達美航空列入黑名單
眾院彈劾川普總統案 黨團會議主席莉茲錢尼支持 共和黨陷內鬥

眾院彈劾川普總統案 黨團會議主席莉茲錢尼支持 共和黨陷內鬥
羅穆尼：聲稱選舉制度被動手腳 並非催票的好辦法

羅穆尼：聲稱選舉制度被動手腳 並非催票的好辦法

熱門新聞

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲