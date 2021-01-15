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參加國會暴動被押「牛角帽男」身體差 傳監獄供有機餐

記者顏伶如／綜合報導
自稱「匿名者Q巫師」的男子參加國會大廈暴動被押，他的母親稱兒子在監獄吃不到有機食品，身體狀況變得很差。(路透)
自稱「匿名者Q巫師」的男子參加國會大廈暴動被押，他的母親稱兒子在監獄吃不到有機食品，身體狀況變得很差。(路透)

自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的33歲男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)，以搶眼的臉部彩繪、牛角帽加皮毛造型參加國會大廈暴動後，第一時間便被查出真實身分。錢斯利的母親日前接受媒體訪問時說，兒子被押後身體狀況變得很差，因為在監獄吃不到有機食品。媒體報導一度傳出，獄方改為錢斯利提供全套有機餐點，但法官已發表聲明澄清。

法院紀錄顯示，錢斯利遭到六項聯邦罪名起訴：擾亂秩序、妨礙公務、擅闖禁區、在禁區內製造騷動、以暴力方式闖進國會大廈並製造動亂、在國會大廈非法遊行。如果被法院定罪，錢斯利面臨最高20年有期徒刑。

新聞周刊(Newsweek)14日報導，亞利桑納州聯邦區域法院助理法官(Magistrate Judge)黛博拉‧范恩(Deborah M. Fine)簽署的法院命令中寫道，外界對於錢斯利的飲食要求出現誤解。

范恩在法院命令中寫道：「法院並未下令為錢斯利提供任何特殊餐點。對於錢斯利任何合法的飲食需求，法院相信司法部法警局與錢斯利辯護律師將能共同商討出適當的處理辦法。」

新聞周刊報導，司法部法警局發表聲明指出，近日有關法院下令為錢斯利提供全套有機餐點的報導，與事實有所出入。

錢斯利9日上午主動向聯邦調查局(FBI)位於亞利桑納州鳳凰城的辦公室投案，旋即遭到聯邦探員逮捕並收押。

錢斯利的母親瑪莎‧錢斯利(Martha Chansley)11日對媒體表示，兒子被押之後身體狀況變得很差，因為在監獄吃不到有機食品。錢斯利的公設辯護人威廉斯(Gerald Williams)11日則在庭訊中說，錢斯利平常三餐有嚴格要求，都只能吃全套有機餐點。

自稱「匿名者Q巫師」的男子參加國會大廈暴動被押，他的母親稱兒子在監獄吃不到有機食...
自稱「匿名者Q巫師」的男子參加國會大廈暴動被押，他的母親稱兒子在監獄吃不到有機食品，身體狀況變得很差。(Getty Images)

亞利桑納州 司法部 監獄

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