參加國會暴動被押「牛角帽男」身體差 傳監獄供有機餐

自稱「匿名者Q巫師」的男子參加國會大廈暴動被押，他的母親稱兒子在監獄吃不到有機食品，身體狀況變得很差。(路透)

自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的33歲男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)，以搶眼的臉部彩繪、牛角帽加皮毛造型參加國會大廈暴動後，第一時間便被查出真實身分。錢斯利的母親日前接受媒體訪問時說，兒子被押後身體狀況變得很差，因為在監獄 吃不到有機食品。媒體報導一度傳出，獄方改為錢斯利提供全套有機餐點，但法官已發表聲明澄清。

法院紀錄顯示，錢斯利遭到六項聯邦罪名起訴：擾亂秩序、妨礙公務、擅闖禁區、在禁區內製造騷動、以暴力方式闖進國會大廈並製造動亂、在國會大廈非法遊行。如果被法院定罪，錢斯利面臨最高20年有期徒刑。

新聞周刊(Newsweek)14日報導，亞利桑納州 聯邦區域法院助理法官(Magistrate Judge)黛博拉‧范恩(Deborah M. Fine)簽署的法院命令中寫道，外界對於錢斯利的飲食要求出現誤解。

范恩在法院命令中寫道：「法院並未下令為錢斯利提供任何特殊餐點。對於錢斯利任何合法的飲食需求，法院相信司法部 法警局與錢斯利辯護律師將能共同商討出適當的處理辦法。」

新聞周刊報導，司法部法警局發表聲明指出，近日有關法院下令為錢斯利提供全套有機餐點的報導，與事實有所出入。

錢斯利9日上午主動向聯邦調查局(FBI)位於亞利桑納州鳳凰城的辦公室投案，旋即遭到聯邦探員逮捕並收押。

錢斯利的母親瑪莎‧錢斯利(Martha Chansley)11日對媒體表示，兒子被押之後身體狀況變得很差，因為在監獄吃不到有機食品。錢斯利的公設辯護人威廉斯(Gerald Williams)11日則在庭訊中說，錢斯利平常三餐有嚴格要求，都只能吃全套有機餐點。