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1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

新研究：本土出現3種超級變種新冠病毒 感染美國逾半案例

編譯林梅婕／綜合14日電

美國科學家在過去24小時內提出本土出現三種「超級變種新冠病毒」的研究報告，認為變種病毒的案例將會持續增加，最終在全球蔓延，倘若感染者愈多，病毒的變異型態也會跟著與日俱增；甚至有科學家認為，可能全美一半以上的感染案例都來自變種病毒。

其中，卡爾德本南伊利諾大學(SIUC)的研究團隊追蹤到最早的新型變種病毒於2020年5月出現在德州休士頓，並命名為「20C-US」；該變種病毒帶有許多突變的部位，包含負責攻擊人體細胞棘蛋白。

在Biorxiv網站公布有關變種病毒研究預印本報告之一的主導人加農(Keith Gagnon)指出，「令人不敢相信的是，變種病毒已經存在好幾個月了，大部分都沒有特徵，也沒有人注意；不是說變種病毒無法偵測，而是沒有人真正發現過它。」

科學家們指出，本土變種病毒高度聚集在國內上中西部地區；更重要的是，可能超過50%的本土案例都是感染變種病毒，擴散範圍相當廣泛，因此研究人員推測，20C-US可能已經是國內目前最主要的新冠病毒感染來源。

此外，全球其他國家也發現20C-US的蹤跡，如英國、南非和巴西。

科學家們推測，隨著確診人數不斷上升，超級變種新冠病毒的感染案例也會跟著增加，而慢性感染者將提供病毒絕佳的機會，藉此進行更快更強地突變。

福瑞德·哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)科學家布萊佛德(Trever Bradford)就表示：「我高度假設，變種病毒造成慢性感染的案例激增，儘管病毒受制於人體免疫系統的極大壓力之下，卻變得愈來愈擅長侵入人體細胞。」

也就是說，免疫系統較弱的人若感染新冠病毒，則病毒能存在人體內更長的時間；但由於孱弱的免疫系統需要較長的時間抵抗病毒，反而誘導病毒適應人體。

變種病毒 變種新冠病毒 美國

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