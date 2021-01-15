當地人氣死了！佛州允非居民接種 「疫苗旅遊」正熱門

佛州施打新冠疫苗不限於本地人，導致疫苗需求激增因而挨批。圖為居民開車接受施打。(路透)

佛羅里達州是最早為65歲及以上人群接種新冠疫苗 的州之一，且不限於本地人，結果吸引了來自外州、外國的遊客及雪鳥族，衍生出「疫苗旅遊」，也導致對疫苗的需求激增，受到地方官員及居民的抨擊。

來自紐約乃至加拿大、拉丁美洲的遊客及雪鳥族，過去湧到佛州 都是享受陽光、衝浪、購物等，現在為的是能及早接種新冠疫苗。

多倫多私人飛機服務公司Momentum Jets表示，加拿大人前往美國 接種疫苗的興趣大大提高；公司副總裁布林德(Janelle Brind)表示，過去幾星期的需求量很多，不少是希望到美國更快獲得疫苗。

常與雪鳥族有業務往來的多倫多旅行保險經紀費爾斯通(Martin Firestone)指出，自佛州放寬疫苗接種規定後，客人詢問數量激增。

來自布宜諾斯艾利斯的66歲律師安娜‧羅森菲爾德(Ana Rosenfeld)說，她在佛州坦帕(Tampa)只出示護照作為身分證明就打了疫苗。

佛州一些居民對於這種情況感到憤怒；76歲的邁阿密海灘居民貝絲‧愛默生(Beth Emerson)說，她預約接種三個星期都未能成功，儘管打電話並留下信息，但迄今還沒有收到回覆；她說以她的年紀來看，實在不公平。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)是在上月23日發出行政命令為65歲或以上民眾接種疫苗，且不論是否居民；由於沒事先通知，結果使地方醫院及官員趕忙設立接種系統應對激增的需求，網站幾乎陷於崩潰，電話線被打爆。

佛州每個接種疫苗的醫療機構及郡政府都建立了自己的程序，正如邁阿密傑克遜健康系統(Jackson Health System)所說，儘管它竭盡全力來驗證佛州居民的身分，但對於65歲以上的人，不管國籍都獲接種。

佛羅里達國際大學流行病學家瑪莉‧喬‧崔普卡醫生(Mary Jo Trepka)指出，這對當地人來說很是沮喪，很多人擔心無法獲得疫苗。

佛州衛生廳官員馬洪(Jason Mahon)表示，衛生部會對任何濫用疫苗展開調查，強調絕對不允許某人來佛州一天只為了接種疫苗，第二天離開。當局會要求將所有可疑事件報告給當地衛生部門。