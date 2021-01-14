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「印太戰略」解密：視中為威脅 應將台列入「第一島鏈」

華盛頓記者張文馨／12日電

白宮國家安全委員會12日晚間公布「美國印太戰略框架」的解密檔案，將北韓與中國視為安全威脅，並說美國應協助台灣制定有效的不對稱國防戰略與能力，將台灣納入「第一島鏈」遏止中國擴張。

國安會2017年制定「美國印太戰略框架」，川普總統2018年2月批准；該文件先前被歸類為機密，也不對外籍人士披露；由國安顧問歐布萊恩提早30年解密，並於12日公布。選在政權交接前夕提前解密，引發外界想像，不過國安會並未說明原因。

該文件指出，美中的戰略競爭會一直持續，中國經濟和軍事影響力會持續增加，挑戰美國在該地區的國家利益。

此外，中國將積極採取步驟，與台灣統一。

該解密檔案提到，「美國應協助台灣能夠發展有效的不對稱國防戰略與能力，以確保其安全、不受脅迫之自由、且具彈性且有能力按其意願與中國往來。」

文件也指出，為抵禦中國對美國與盟友採取軍事行動，美國應在衝突中，不讓中國在「第一島鏈」內有持續性的海空優勢；保衛「第一島鏈」國家，包括台灣；且主導「第一島鏈」以外的所有領域。

有關中國經濟挑戰，重點在防止中國的產業政策與不正當貿易行為，扭曲全球市場並損害美國競爭力；建立國際共識，了解中國的產業政策與行為正在損害全球。

在區域推廣美國價值觀以維持影響力與平衡中國方面，該文件認為，美國應與南韓、台灣、蒙古、日本與其他區域民主夥伴往來。

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