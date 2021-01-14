我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

美商會：拜登上台後 中國高階官員將來訪

編譯盧炯燊／綜合13日電
傳川普政府擬取消將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單。(路透)
傳川普政府擬取消將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單。(路透)

拜登政府即將上任，美國商界期望會給川普政府造成的美中緊張貿易關係帶來緩和，其中美國商會(U.S. Chamber of Commerce)預期在拜登政府就任不久後，會有中國高級別的代表團訪美。

美國商會的國際事務負責人、執行副總裁薄邁倫(Myron Brilliant)認為，這樣的訪問，可以為改善美中關係及擴大貿易協議打下基礎。他向路透(Reuters)說，「美中關係存在一些挑戰需要克服，而且兩國關係不是一條直路而是一條坎坷崎嶇的道路。」

不過他沒有透露任何中國高級別代表團訪問細節，也說不會推測可能的訪問日期。

他表示，商會將敦促拜登及其高級貿易官員，馬上給美國公司及農民提供援助紓困，特別是考慮到需要提振美國經濟的情況下。他指美國公司及農民都是因為川普政府向中國進口貨品實施近4000億元關稅而受嚴重打擊。

薄邁倫說，有需要看到雙方及早發出信號並採取積極步驟，以緩和兩國關係中日益緊張的情況。他又說，拜登政府及中國官員都明白，彼此在全球問題上可找到一些共同點，包括氣候變化。

薄邁倫指出，每個跡象都表明，在拜登新政府上任後不久，(中方)會有一次高級別訪問。他表示，商會將繼續敦促中國展開結構改革和加強問責制。商會也反對川普政府在拜登舉行總統就職典禮前的最後幾天，繼續採取任何附加關稅措施。

拜登政府過渡小組發言人拒絕對中國高級別訪問的前景置評。

另一方面，最少四位知情人士表示，川普政府已經取消將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單的計畫。儘管「放生」這三家中國科技巨頭，不過華府仍會按原定計畫，將多達九家中國公司列入黑名單，包括中國最大的芯片製造商中芯國際及中海油等。

川普總統13日發出最新作出修改的行政命令，禁止投資35家由中國軍方控制的公司，在2021年11月11日起，禁止美國人擁有任何此類證券。

知情人士說，撤回打壓三家中國科技巨頭的決定，是由被視鴿派的財政部長米努勤(Steven Mnuchin)做的建議。

但對川普政府內的鷹派來說，無疑是個沉重打擊。他們一直希望在川普下台之前，留下對中國採取強硬路線的政治遺產。這個突然的決定，也凸顯川普政府內部對中國政策的深深分歧。

對於有關消息，三家中國公司、財政部、國務院及國防部，均未有置評。

中國 川普 拜登

上一則

「印太戰略」解密：視中為威脅 應將台列入「第一島鏈」

下一則

憂經濟雪上加霜 多州拒嚴格避疫

延伸閱讀

搶就職商機 華府店家推冰淇淋、啤酒新品

搶就職商機 華府店家推冰淇淋、啤酒新品
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
前亞太助卿坎伯 將獲拜登任命主管「亞洲事務」

前亞太助卿坎伯 將獲拜登任命主管「亞洲事務」
家得寶創辦人億萬富豪蘭格恩：感覺遭共和黨背叛

家得寶創辦人億萬富豪蘭格恩：感覺遭共和黨背叛

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休