美商會：拜登上台後 中國高階官員將來訪

傳川普政府擬取消將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單。(路透)

拜登 政府即將上任，美國商界期望會給川普 政府造成的美中緊張貿易關係帶來緩和，其中美國商會(U.S. Chamber of Commerce)預期在拜登政府就任不久後，會有中國 高級別的代表團訪美。

美國商會的國際事務負責人、執行副總裁薄邁倫(Myron Brilliant)認為，這樣的訪問，可以為改善美中關係及擴大貿易協議打下基礎。他向路透(Reuters)說，「美中關係存在一些挑戰需要克服，而且兩國關係不是一條直路而是一條坎坷崎嶇的道路。」

不過他沒有透露任何中國高級別代表團訪問細節，也說不會推測可能的訪問日期。

他表示，商會將敦促拜登及其高級貿易官員，馬上給美國公司及農民提供援助紓困，特別是考慮到需要提振美國經濟的情況下。他指美國公司及農民都是因為川普政府向中國進口貨品實施近4000億元關稅而受嚴重打擊。

薄邁倫說，有需要看到雙方及早發出信號並採取積極步驟，以緩和兩國關係中日益緊張的情況。他又說，拜登政府及中國官員都明白，彼此在全球問題上可找到一些共同點，包括氣候變化。

薄邁倫指出，每個跡象都表明，在拜登新政府上任後不久，(中方)會有一次高級別訪問。他表示，商會將繼續敦促中國展開結構改革和加強問責制。商會也反對川普政府在拜登舉行總統就職典禮前的最後幾天，繼續採取任何附加關稅措施。

拜登政府過渡小組發言人拒絕對中國高級別訪問的前景置評。

另一方面，最少四位知情人士表示，川普政府已經取消將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊和百度列入黑名單的計畫。儘管「放生」這三家中國科技巨頭，不過華府仍會按原定計畫，將多達九家中國公司列入黑名單，包括中國最大的芯片製造商中芯國際及中海油等。

川普總統13日發出最新作出修改的行政命令，禁止投資35家由中國軍方控制的公司，在2021年11月11日起，禁止美國人擁有任何此類證券。

知情人士說，撤回打壓三家中國科技巨頭的決定，是由被視鴿派的財政部長米努勤(Steven Mnuchin)做的建議。

但對川普政府內的鷹派來說，無疑是個沉重打擊。他們一直希望在川普下台之前，留下對中國採取強硬路線的政治遺產。這個突然的決定，也凸顯川普政府內部對中國政策的深深分歧。

對於有關消息，三家中國公司、財政部、國務院及國防部，均未有置評。