歐巴馬政府老將 前亞太助卿坎伯將主管「亞洲事務」

拜登團隊13日證實，前亞太事務助理國務卿坎伯將出任白宮新設的「印太事務協調總監」職位，主責亞洲事務。(路透)

美國 總統當選人拜登將任命美國國務院前亞太事務助理國務卿坎伯（Kurt Campbell）為白宮國家安全委員會的「印太事務協調總監」（Coordinator for the Indo-Pacific）；坎伯也是拜登團隊第一個任命的亞洲事務主管。

印太事務協調總監一職為候任國家安全顧問蘇利文（Jake Sulliven）新設，坎伯曾任歐巴馬政府的亞太助卿，也是其「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策的重要推手。蘇利文搭擋坎伯讓外界嗅到歐巴馬亞洲政策有復興之勢；不過，蘇利文此次設置該職位，並未採用過去歐巴馬時代的「亞洲事務」的稱號，而是沿用川普 政府常用的「印太事務」。

中華民國駐美代表蕭美琴透過推特表示，「坎伯在亞洲享譽盛名，兼具戰略願景與實務經驗，期待未來與坎伯一起合作。」

坎伯與華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國 戰略計畫主任杜如松（Rush Doshi）12日聯名在「外交事務」（Foreign Affairs）以「美國如何維持亞洲秩序」為題發表文章，副標題為「恢復平衡與合法性的策略」。

坎伯提到，今日的印太政策可從歐洲歷史獲益，要確保印太未來具有「平衡」及「開放」的特徵，有三個需求：權力平衡、區域國家認定合法的秩序，與建立一個面對中國挑戰的盟友及夥伴聯盟。

這篇文章提到，普林斯頓大學教授范亞倫（Aaron Friedberg）曾提問：「以歐洲為鏡，描繪亞洲未來？」19世紀的歐洲和今日的印太地區，都面臨成長、與大國競爭，有多樣的衝突管道、民族主義發展、自由主義和威權主義仍在衝突，且區域體系脆弱。

文章指出，如今的亞洲地區有其40年的長久和平，金融、經濟和科技相互依賴，多數的貿易在區域內部發生，印太地區對美國繁榮與成長相當重要。

文章提到，美國政策的挑戰並非從混亂中建立秩序，而是在既有架構下，現代化並強化其中元素；美國的核心與原則是航行自由、主權平等、透明、和平解決爭端，重視締約，跨境貿易及合作應對跨國挑戰，美國超前部署的軍事力量有助強調這些原則。

文章提到，有兩項挑戰威脅其秩序平和與合法性，第一就是中國的經濟和軍事崛起，自新冠肺炎流行以來逐步增加；在軍事崛起部分，軍事化建設南海、入侵東海、與印度衝突、威脅侵略台灣，以及對香港與新疆施壓；此外，中國也偏好經濟脅迫，最近一次就是針對澳洲。

文章提到，第二項挑戰來自現任總統川普，由於川普的操作，實際上對區域的每個要素都增加壓力，例如以撤軍為條件，要求盟國提高軍費負擔，破壞同盟與平衡，且川普對民主人權的謹慎，鼓勵了香港和新疆當局的作為。

談到「恢復平衡」時，文章提到，美國需要協助印太地區各國發展各自的非對稱戰力，抵禦中國的行為，並在該地區倡議聯合行動，與新的軍事與情報合作系統。

另外，除了尋求不同聯盟之間的平衡，也要傳達區域共識，意即「中國當前路線存在風險」，這將是美國近代史上最具挑戰性的任務。