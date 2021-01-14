嬌生疫苗 1劑搞定 惜進度延誤

嬌生疫苗只需施打一劑，就對人體有保護效果，可惜生產進度延誤。(路透)

紐約時報報導，嬌生集團(Johnson & Johnson)即將宣布新冠病毒疫苗 實驗報告結果，但由於製造環節發生延誤，生產量恐怕無法達到先前預估標準；此外，疫苗接種計畫仍持續落後，川普政府放寬優先接種年齡層，卻遭到民主黨總統當選人拜登 (Joe Biden)交接團隊的反對，認為此舉可能造成各州醫療體系超過負荷。

紐時指出，嬌生疫苗研發報告最快在兩周內公布，某些嬌生外部的科學家指出，只需要施打一劑的嬌生疫苗，對於人體具有保護效果，比需要施打兩劑的疫苗更有優勢，地方衛生機關作業程序得以簡化許多，還能紓解各地診所疫苗不足的窘境。另外，嬌生疫苗可冷藏數月之久，不需要像其他疫苗一樣需要冷凍。

然而，第三種新冠疫苗傳出即將問世的喜訊，卻同時伴隨著生產進度可能延後的消息。

2020年8月，嬌生與聯邦政府 簽訂10億元合約，承諾在2021年2月底前將生產1200萬劑新冠疫苗，到2021年6月底之前生產量則將提高到1億劑。

消息人士指出，聯邦政府官員日前接獲嬌生告知，疫苗生產進度較原訂計畫的時程出現大約兩個月的耽擱，必須等到4月才可能恢復正常。根據原訂進度，嬌生在今年4月應該生產6000萬劑疫苗。

嬌生科學長史托佛斯(Paul Stoffels)指出，估計在1月底或2月初就會看到疫苗臨床實驗報告，疫苗是否安全且有效，屆時將會揭曉。

川普政府12日宣布的疫苗計畫，將放寬標準提供上千萬65歲以上、以及罹患慢性病的高風險民眾接種疫苗，這兩類型的人口將使全國符合接種疫苗資格的人數增加至約1億8400萬人；此外，待接種的第二劑疫苗也將開放釋出，無須等待第一劑疫苗完成接種。

據拜登團隊兩名匿名人士表示，放寬接種年齡層恐影響各州分配疫苗的計畫，而且需要更大人力提供接種服務；拜登團隊聲稱，目前仍須等待更多有關疫苗的資訊釋出，再針對疫苗接種進度較落後的地區進行調整。