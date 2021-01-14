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憂經濟雪上加霜 多州拒嚴格避疫

編譯陳韻涵／綜合13日電

美國新冠肺炎疫情尚未達到最致命的高峰階段，但目前受創最嚴重地區的州長及地方官員卻罕有意願加強防疫限制，不守防疫規範的情況頻傳。

不同於去年兩黨爭辯防疫陣線，今年兩黨都釋出不願強制關閉企業的訊息，部分地方領導人擔心經濟不景氣雪上加霜，另有人對於疫情危機以來10個月的防疫顯得不耐煩，另有人聚焦擴大接種疫苗以消除威脅。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的改變幅度最大，他去年春季在紐約成為全美疫情熱點時，鐵腕封城，如今則在紐約本周平均本日新增1萬6000例、死亡170人之際改口說：「我們不能一直封鎖，坐待疫苗戰勝危機，代價太高，屆時可以重啟營業的商店寥寥無幾。」

紐約戲院關閉、餐廳仍無內用，但葛謨12日表示，若能推廣快篩，或許能安全地回歸正常。

亞利桑納州的疫情嚴峻，共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)堅決反對頒布全州口罩禁令，也不關閉酒吧、運動場所和餐廳，罔顧醫院高層的避疫呼聲。

亞利桑納州高中官員12日投票允許運動冬令營照常舉行，推翻四天前全面禁止的決定。

杜西說：「若要共體時艱，我們希望許多家庭的『封鎖』不會造成不便，這會招來大災難。」

德州等疫情熱點的州長維持類似論調，甚至有多州鬆綁限制。

明尼蘇達州和密西根州本周允許餐廳開放內用，堪薩斯城地區的部分酒吧與餐廳延長營業時間；內華達州餐廳的擴大限制則將在16日到期。

加州的避疫規範雖嚴格，但仍有不少州民不理會規定，南加州醫院加護病房擠滿病人之際，仍有不少人衝到聖地牙哥的海邊迎接大浪，許多人未戴口罩也沒有維持社交距離。

疫情 紐約州 防疫

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