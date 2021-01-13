國會來不及確認 拜登內閣或須「代理」上路

國家安全危機重重，候任總統拜登交接團隊敦促共和黨參議員加速確認國安官員。圖為去年11月24日拜登宣布他的國安團隊人選。(路透)

總統當選人拜登 20日就職當天，恐面臨無一內閣人員獲得國會確認的情形，打破冷戰以來新總統就任時至少有部分國安團隊官員已到位的傳統；拜登交接團隊開始敦促共和黨參議員加速確認國安官員，參院 預定19日舉行財政部長提名 人葉倫(Janet Yellen)、國防部長提名人奧斯丁(Lloyd Austin)和國土安全部長提名人梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)聽證會。

消息人士透露，拜登交接團隊希望參院共和黨人盡快確認國安團隊人選，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)12日致信同仁指出，國會暴動與疫情帶來的經濟成本凸顯盡快確認拜登內閣的重要性。

舒默寫道：「國會6日暴動告訴我們，我們在新政府第一天就需有經參院確認(非代理職)的合格國安官員，包括國防部長、國土安全部長、國務卿、司法部長等。國家面臨諸多經濟挑戰，重要經濟提名人需盡快獲確認並上任。」

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)承諾會盡快表決拜登提名的內閣人選，但未給時間表。

拜登交接團隊人員12日表示，拜登擬為聯邦政府各部門指派代理部長，以免他上任後各部門還是由川普總統任命的官員指揮。

目前參院只在19日安排三名內閣人選的聽證會，包括財長人選葉倫、國防部長人選奧斯丁，以及國土安全部長人選梅奧卡斯；目前參院尚未在拜登下周宣誓後安排任何國安提名人的聽證會。