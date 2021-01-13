貿易代表提名人戴琪：拜登貿易政策要務 抗中國不公平舉措

拜登提名的美國貿易代表戴琪12日透過即時視訊對商業促進團體「國家外貿協會」演說時表示，拜登的願景在落實以工人為中心的貿易政策。(取自推特)

拜登 提名的貿易代表戴琪12日首度演說表示，拜登的貿易政策著重在確保與各國簽訂的貿易協定，要保護美國 勞工，增加美國就業機會，絕不會光想進口廉價商品，供消費者使用。

「華爾街日報」12日報導，戴琪演講時另指出，新政府的優先政策還包括挑戰中國不公平的貿易舉措；川普 2020年簽定的美墨西貿易協定(USMCA)，也會在取得兩黨支持下履行。

戴琪透過即時視訊向商業促進團體「國家外貿協會」(National Foreign Trade Council)演說時表示，拜登的願景在落實以工人為中心的貿易政策，實際上意味著國家的貿易政策，必須造福尋常百姓、社區及工人；想達成這個目標，首要之務便是體認到：人民不光是消費者，還身兼工人，要賺錢養家活口。

川普政府的貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)也接受華爾街日報專訪時，稱許戴琪協助讓民主黨也支持USMCA，取代先前的北美自由貿易協定；賴海哲並說，保護美國就業機會，也是川普的政策綱領。

戴琪父母來自台灣，職涯大多擔任公職，先是在貿易代表署擔任律師，接下來擔任國會幕僚，接受拜登提名為貿易代表前，是眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)首席貿易顧問。

貿易政策專家指出，USMCA會充當拜登政府貿易政策的範本，其宗旨在鼓勵更多車輛在國內產製，同時制定更強硬規定來保護環境及工人權利，而在貿易壁壘鏟平後的世界，能幫助美國工人。

民主黨國會議員與川普政府磋商時，戴琪扮演關鍵角色，使得她這次由國會幕僚，獲拜登提名為國家貿易代表，工會及貿易遊說團體咸表支持。若獲參院同意，戴琪將成為第一位出掌貿易代表署的有色人種女性。

戴琪中文流利，2007到2014年間擔任貿易代表署中國事務首席律師，代表美國在世貿組織與中國打官司。

戴琪在12日演說中表示，USMCA重要之處，在整合創新的勞工與環保條款，包括種種執行機制，解決長久以來，美國一般勞工大眾受到的傷害及不滿；USMCA目前遭逢的挑戰在履行協定時的做法，另有些過程要矯正，而滿足協定的承諾及潛力。