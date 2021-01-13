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美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

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美釋出第2劑疫苗 接種資格擴至65歲以上長者

記者張聲肇／綜合12日電
川普政府12日建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。圖為佛州年長者排隊接種疫苗。(路透)
川普政府12日建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。圖為佛州年長者排隊接種疫苗。(路透)

川普政府12日釋出全部第二劑新冠疫苗，並建議州政府擴大施打疫苗的資格，立即納入65歲以上，以及所有較易染疫者。

衛生部長阿查爾說，不把現存疫苗用完的州，就不能領到更多疫苗，兩周以後，每州可領到多少疫苗，根據該州65歲以上人口數量決定。

川普政府原先根據每人兩劑的原則，守住第二劑不放，以便打過第一針的人，會有第二劑可用；阿查爾說，政府本來就有打算，疫苗供應沒問題之後，就改變上述原則。美國政府採用的輝瑞疫苗，兩劑相隔21天，莫德納疫苗則相隔28天施打。

這兩大藥廠承諾7月前提供足夠2億人用的疫苗。美國約有3億5000萬人。

阿查爾說，改變策略，顯示美國疫情緊急，「每一劑放在倉庫裡，而不是注入手臂的疫苗，可能意謂著喪失一條人命，或病床又多了一個人。」

公衛官員表示，糖尿病、心肺宿疾、高血壓、癌症患者等染疫風險高的人也應該像醫護人員、老人院員工等，成為優先施打疫苗的對象。為了配合施打計畫的改變，現在把社區活動中心和藥局都列入疫苗接種場所。

不過，有些州已照原規定排定疫苗施打順序，12日宣布的新規定，可能會讓這些州感到無所適從。

聯邦疾病防治中心(CDC)說，至11日，約900萬人已接受第一劑的接種，遠低於聯邦政府擬定的目標。另據紐約時報調查全國50州的情況，說到元月8日為止，全美國已打完兩針疫苗的人，至少有15萬1000人。

近日來，每天死於新冠肺炎相關病症的人都超過4000，總死亡人數逾37萬5000。

策略改變後，庫存疫苗不再「專配」給打過第一劑的人，而將迅速運抵各州，擴大接種範圍，第二劑正由廠商趕製中。

阿查爾說，即使第二劑的供應不順，政府仍會設法讓打過第一劑的人，可以按時打第二劑，確保疫苗發揮效用。

疫苗 美國 阿查爾

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