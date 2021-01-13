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26日起生效！旅客飛美須持「3天內」新冠陰性證明

編譯陳韻涵／綜合12日電
搭乘國際航班來美的旅客，須出示新冠病毒檢測陰性的證明文件；若旅客拒絕出示或拒絕檢測，航空公司必須拒載。圖為義大利機場為旅客檢測。(Getty Images)
搭乘國際航班來美的旅客，須出示新冠病毒檢測陰性的證明文件；若旅客拒絕出示或拒絕檢測，航空公司必須拒載。圖為義大利機場為旅客檢測。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日宣布，搭乘國際航班來美的旅客，須出示登機前三天內的新冠病毒檢測陰性證明文件；該規定將自26日起生效，若旅客拒絕出示或拒絕檢測，航空公司必須拒載。

CDC的新指南要求旅客出發前，新冠檢測為陰性，抵美後還要隔離七天，以及在抵美三至五天內再次接受檢測。

CDC表示，希望檢測陰性的旅行要求能延緩病毒散播，目前美國疫情急速惡化，疫苗接種進度落後原定目標。

CDC主任芮斐德(Robert Redfield)簽署詳述規定的命令，並說：「檢測陰性不表示完全排除風險，但結合居家避疫、戴口罩和維持社交距離等日常防疫舉措，能讓旅行更安全、更健康且大幅降低機上、機場和目的地傳染的可能性。」

新政策要求所有搭機旅客，無論是否接種疫苗，都必須在登機赴美前三天內接受檢測，以及出示紙本檢驗為陰性的證明，或曾感染新冠肺炎痊癒的證明；若旅客拒絕出示或拒絕檢測，航空公司必須拒載。

CDC發言人麥克唐納(Jason McDonald)表示，免疫證明並不足夠，因為疫苗只能避免病重；理論上，接種過疫苗者仍可能被感染，或在機上傳播病毒。

CDC全球減緩疫情與隔離主任賽隆(Martin Cetron)表示，儘管疫情持續，搭乘國際航抵美的旅客人數在6月旅遊恢復後激增。

去年12月1日到28日期間，共有210萬人次旅客抵美，平均每天7萬6000人次，為去年6月搭機抵美人次的四倍。

數月以來，航空公司強烈反對檢測陰性才能搭機的政策，尤其是航空業好不容易才從受影響的國際商務旅行中恢復；航空公司喜愛這群商務客，因為他們經常搭機旅行，且常在最後一刻才購買昂貴機票。

即便目前航空業景氣稍微回升，來美的整體國際航班仍較往年銳減；航空數據公司Cirium統計，今年2月航空公司僅安排2萬9121架次航班，疫情前的去年2月則為5萬1500架次。

約翰霍普金斯大學統計，截至12日全球至少9149萬2144人確診、已知195萬8894人死亡；美國至少2279萬3666人確診、已知37萬9799人死亡。

早在聖誕節前夕，CDC便已下令所有來自英國的旅客須出示新冠檢驗陰性證明才能入境；其他國家也有類似做法，加拿大除要求所有五歲以上的訪加旅客都須出示檢驗陰性證明外，抵達後仍須隔離14天。

搭乘國際航班來美的旅客，須出示新冠病毒檢測陰性的證明文件；若旅客拒絕出示或拒絕檢...
搭乘國際航班來美的旅客，須出示新冠病毒檢測陰性的證明文件；若旅客拒絕出示或拒絕檢測，航空公司必須拒載。圖為洛杉磯國際機場為旅客檢測。(Getty Images)

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