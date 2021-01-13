美國未出現本土變種病毒 CDC提醒：仍須嚴防

從英國 出現的變種新冠病毒讓民眾人心惶惶，不過聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國 雖在冬季數萬人染疫身亡，但並無出現美國本土的變種病毒 ，英國變種病毒也不是疫情升溫主因。

儘管如此，部分州的病毒DNA測序資源有限，在追蹤變種病毒上可能陷入未知。美國近幾周確診人數激增，讓專家不得不納入可能有未發現的變種病毒正在散播的可能性。但大規模確診仍有其他可能性，包括假期家庭聚會，違反戴口罩和保持社交距離等防疫準則。

不過國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)11日表示：「更容易傳染的本土變種病毒可能已在美國出現。但我們目前還沒有證據，仍在追蹤。不過我們確診人數的線圖，直往上衝，跟英國非常類似。」

兩周前英國變種病毒出現在科羅拉多州後，現在也在印第安納州現蹤；目前已有九個州超過60位病患遭變種病毒感染。

CDC表示旗下的變種病毒監測計畫與12月相比，已上傳超過兩倍的DNA測序資料至公共資料庫。CDC也召開遠端會議，與科學家和公衛專家分享變種病毒傳播的相關訊息。

CDC高端分子檢測辦公室首席科學家麥克坎奈爾(Duncan MacCannell)表示：「目前沒有單一變種病毒，是造成美國現今疫情的主因。但謹慎起見，我們仍必須建議。」

然而，麥克坎奈爾表示美國確診病患中，被變種病毒感染的不到0.5%。不過他預測，英國變種病毒將在接下來幾周，造成大部分的確診；不過他也說，傳染速度和規模仍難以預測。

儘管變種病毒並不會使病患病情更加嚴重，但更強的傳染力將使更多人被感染，造成死亡人數攀升。佛奇則說：「我必須盡快知道，疫情對變種病毒有沒有效。」