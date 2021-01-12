拜登推2000元加碼紓困 民眾最快2月初拿到支票

總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

總統當選人拜登日前表示，上台後首要之務，將擴大推出疫情紓困 計畫，內容包括為民眾第三次發放紓困現金支票 ，研議中的金額則可能是2000元，超過前兩次紓困支票的金額。至於2000元紓困支票究竟何時可以讓民眾拿到手？最快可能在2月初。

拜登在8日的記者會上說：「我們必須立即為老百姓的家庭以及公司行號提供即時紓困。」他指出：「民眾目前過得真的非常困難。」

喬治亞州5日舉行兩席聯邦參議員複選之前，拜登曾對喬州 選民承諾，如果民主黨兩席全勝，就會為美國民眾再次發放紓困現金支票，金額為2000元。選舉結果，民主黨果然如願以償，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則說，發放紓困現金支票的預算即將到位。

即將成為新任參院多數黨領袖的舒默6日指出，新任參議員就職之後，「我首先想做事情之一，就是發給美國民眾家庭2000元紓困支票」。

民主黨籍國會議員先前要求調高紓困現金支票，始終遭到共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)阻擋。

如果2000元紓困支票成案，民眾拿到支票的時間點，最快將在2月初。首先，喬州參議員選舉結果必須獲得喬州確認，兩位新科參議員才能就職。雅虎新聞(Yahoo News)報導，一般預料，共和黨將對喬州複選結果提出質疑，而選舉結果確認的最後期限則是1月22日。

華盛頓郵報分析，目前仍無法確定的是，紓困支票是否以個別法案方式在國會提出，以便加速法案通過的腳步，還是會讓紓困支票包括在規模較大的配套法案當中。

調高紓困支票的構想，川普總統稍早之前也曾提出，要求國會將第二次發放的紓困現金支票，從原本經過兩黨協商同意的600元，一口氣調高到2000元。川普的提議被參院共和黨團擋下，川普後來也為600元現金支票簽署。

喬州複選之前，拜登曾說上台後將有新一波紓困現金支票發放。他也說，600元紓困支票只是給民眾的「頭期款」。