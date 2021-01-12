全球新冠確診破9千萬 近48天病例占總數三成

美國上周超過2萬2000人因新冠逝世，連續第二周創紀錄。圖為德州艾爾巴索郡醫療檢驗人員移送遺體。 (路透)

全球新冠肺炎11日超過9000萬例，各國加強接種疫苗 並擴大封鎖，以對抗源自英國和南非的變種新冠毒株，但仍難以遏止病毒在全球擴散；疫情 在過去幾個月加速蔓延，過去48天通報的確診病例就占了總病例約三分之一；在全球死亡病例中，歐洲占31%，美國 累計已逾2200萬例確診病例，上周死亡連續第二周創紀錄。

歐洲累計確診病例上周已達2500萬例，是全球疫情最嚴重地區，其次是北美與拉丁美洲，分別有2240萬和1630多萬例。

全球1913萬死亡病例中，歐洲約占31%，其中英國最嚴重，累計確診確診超過312萬例、死亡超過8萬2000人。

美國仍是全球疫情最嚴峻的國家，6日通報死亡病例超過4000例，創單日新高。

美國確診病例累計至少2257萬5895萬例，過去七天平均每天新增24萬5000例，七天平均增幅8.3%，累計至少37萬5838人病歿，相當於每873位國民中就有一人因新冠肺炎而逝。

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)預測，時至4月1日，死亡人數可能突破56萬7000人。

美國上月起讓優先群體接種疫苗，但因配送等問題進度落後。

美國上周超過2萬2000人因新冠逝世，連續第二周創紀錄，上周新增病例也創單周新高。

上周，新冠病毒平均每天帶走3239條美國人命，超過2001年911攻擊事件的死亡人數；在新增確診方面則增加了逾170萬例，較前七天增加17%。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，新增病例可能在2月趨緩，「截至本月底，可能有30%的美國大眾感染，另有10%人注射疫苗而有抗體」。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，美國本周檢驗確診為13.4%，較上周減少0.2個百分點，其中檢驗確診率最高的是愛阿華州(59%)、愛達荷州(54%)和阿拉巴馬州(45%)。