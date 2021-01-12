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台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

全美廣設疫苗注射站 球場、會議中心變接種據點

編譯周芳苑／綜合11日電
美國新冠疫苗接種進入第二個月，將大幅擴大。圖為加州聖地牙哥建立每日可接種5000人的「超級接種站」後，志工在路旁向駕車人宣傳。(路透)
美國新冠疫苗接種進入第二個月，將大幅擴大。圖為加州聖地牙哥建立每日可接種5000人的「超級接種站」後，志工在路旁向駕車人宣傳。(路透)

全美有史以來最大規模的疫苗接種行動進入第二個月，將開設足球場、各大棒球場、集會場所和會議中心，擴大接種族群和人數。

第一階段新冠疫苗接種以醫護人員和療養院居民為主要對象，進展緩慢，第一階段還沒結束，各州已展開下一階段，對老人、教師、公交車司機、警察、消防人員等提供疫苗接種。

在疫情慘重亞利桑納州任教的老師艾米莉‧亞歷山大(Emily Alexander)11日接受疫苗注射，地點是亞利桑納紅雀隊球場，在該球場設立的接種站提供全天候24小時、免下車得來速服務。

根據聯邦疾病控制預防中心(CDC)統計，全美約900萬人已注射第一劑疫苗，占2.7%，專家說，接種率須達85%才有「群體免疫」效果、戰勝疫情。

許多州已加快接種腳步。在重災區之一的加州，聖地牙哥Padres棒球場外設有直通疫苗接種站；洛杉磯道奇體育場本周內設點。

加州接種疫苗約58萬4000劑，佔人口1.5%；全美確診率最高的亞利桑納州為75歲以上、教師、警消人員接種；在德州，大型接種站設在聖安東尼奧的阿拉多姆地區、休斯頓太空人棒球隊主場也設站。

底特律13日起在TCF會議中心接種疫苗，11日即湧入10萬多通預約電話，並計畫下個月為2萬名老年人注射，警察、公車司機本周內也可接種。

疫苗接種宣導起步慢部分歸因於華盛頓資金與指導不足、地方後勤障礙。以科羅拉多州為例，老人們說幾乎未得到接種訊息；在喬治亞州，接種範圍已擴及65歲以上長者，11日至少有兩區公衛單位網站不堪負荷。

老人最集中的佛州去年12月中以來已施用40萬2000多劑疫苗，占2%；州長德桑提斯(Ron DeSantis)未待聯邦指示便逕向屆滿65歲族群開放接種。

紐約市，有兩個全天候開放的注射站，預計未來兩周啟動更多據點；紐約州11日起開放屆滿75歲及前線工作人員接種。

而在英國，高傳染性變種病毒瘋狂肆虐，也大舉設點注射疫苗，自11日起，倫敦大型會議中心、薩里賽馬場、曼徹斯特網球場和足球場等開設七個大型疫苗接種站。

疫苗 紐約市 警察

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