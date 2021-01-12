只能抽出5劑… 美醫護人員怨：聯邦政府給的注射器反造成浪費

聯邦政府提供的部分注射器並不能將疫苗完全抽出，醫務人員只能丟棄剩下的疫苗，造成浪費。(路透)

輝瑞和德國夥伴BioNTech供應標準的單瓶五劑新冠疫苗 ，其實內容物往往可施打六至七劑；美國 和歐洲為擴大新冠疫苗接種，允許醫護人員將疫苗瓶中「過多的疫苗」物盡其用，但聯邦政府 提供的部分注射器卻只能抽出五劑，院方只能丟棄剩下的疫苗並造成浪費。

新聞網站Politico報導，根據醫院遊說人士說法，聯邦政府新冠疫苗計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)發放的部分注射器無法有效從疫苗瓶中抽用到第六劑，此問題似乎源自於供應鏈。

另外由於輝瑞疫苗需間隔數周再打第二劑，部分醫院擔心，新冠疫苗劑量恐不夠目前接種者施打第二劑。

聯邦官員坦言了解注射器問題；衛生部(HHS)發言人表示：「神速行動正迅速評估其他選擇，以重新配置跟著疫苗一起配送的輔助工具，提高疫苗可能額外使用的劑次。」HHS並未回應低效率益注射器是否出自供應鏈問題。

高效率注射器就是「低無益體積」(low dead-volume)注射器，這類注射器旨在降低施打後每劑疫苗後，留在注射器柱塞和針裡面的殘留疫苗。HHS發言人表示，醫護人員可從疫苗瓶打幾劑，會受到施打者使用技巧的影響。

免疫管理人員協會(AIM)執行長克萊爾‧漢南(Claire Hannan)表示，部分醫護單位先前已警告州政府官員注射器的問題；許多醫院也向美國醫院協會(AHA)反映此問題。

AHA品質與病患安全政策副總裁南西．福斯特(Nancy Foster)表示：「現在開始要幫大家接種第二劑輝瑞疫苗，而我們拿到另一批效率低的注射器，所以得多抽一些疫苗，才能將正確劑量的疫苗注射到手臂中。現在我們沒辦法抽到第六劑了。」

輝瑞配送195瓶疫苗，每瓶預計含有五劑劑量；福斯特表示，醫院原本能從每瓶多擠出一劑劑量，多為195人接種，現在他們得確保接種第二劑疫苗供應充足。

美國藥師協會(APA)免疫政策領導人羅斯霍爾茲(Mitchel Rothholz)表示，確保接種第一劑疫苗者能獲得第二劑疫苗應該不難，因為當局並非追蹤疫苗瓶數量，而是接種幾劑疫苗。