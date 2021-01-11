10天220萬染疫 美新冠病歿數 1月恐最高

受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為紐約市府10日宣布在包括布朗士區設立大型注射中心，符合資格的居民接種莫德納疫苗。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國 去年約在90天達到新冠肺炎病例200萬例的分水嶺，今年只在十天就新增了220萬例；住院和死亡人數更多，死亡率會更高，上周死亡首度破2萬人；若依此速率，1月新冠病歿人數將多於任何月份，超越此前紀錄、上月的7萬7431人。

JHU數據顯示，美國9日新增3655人病歿，新增確診26萬962例，疫苗接種緩不濟急。

布朗大學公衛學院院長加哈(Ashish Jha)說：「情況不樂觀，我們知道如何延緩病毒傳播，需要強制戴口罩、居家避疫且避免任何室內群聚。」

官員表示，許多美國人在假期間與親友或遠親相聚，如今演變成各地醫院爆滿的顯見後果。

在受重創的亞利桑納州疫情 更慘，亞利桑納大學公衛學院副教授傑拉爾德(Joe K. Gerald)表示：「我們必須預期新增確診、住院和死亡將在未來幾周創紀錄，政策行動必須立馬執行以避免最壞結果。」

他關切「難以避免且傳染力更強的」變種病毒，目前已在加州、科羅拉多、康乃狄克、喬治亞、紐約、佛州、賓州和德州等八州傳出病例。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project，簡稱CTP)數據顯示，美國7日當天4081人病歿，為疫情以來單日死亡新高。

隨著當前確診及住院人數暴增，醫院資源逼近匱乏，死亡率將增加；CTP數據顯示，美國上周通報2萬1752人死亡，為疫情爆發以來單周首度破2萬人，也是迄今單周最多的病歿人數紀錄。

CTP統計，9日全國住院人數13萬781人，為疫情爆發以來第五多，10日住院人數降至12萬9229，其中2萬3625人在加護病房。

聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，疫情加劇與日前國會暴動，示威者群聚息息相關，可能加速病毒在全美擴散。