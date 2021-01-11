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美拚2月底前1億人接種 現在僅15萬人打第2劑

編譯徐薏茹／綜合10日電
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

川普政府的疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)希望在2月底前讓1億人接種疫苗，但目前僅約15萬人已施打第二劑疫苗，公衛官員抱怨沒有足夠的支持和資金，美國史上最大的疫苗接種行動速度比預期慢很多，各州和地方公衛部門面臨多重阻礙，聯邦政府並未展現領導力，許多官員擔心延誤寶貴時間。

「神速任務」曾承諾要在12月發放足夠的劑量給2000萬人，但最終並未成功，截至10日中午，美國只有770萬人接種第一劑疫苗，目前有2200萬劑疫苗分發到各州。美國醫院協會(AHA)估計從1月1日到5月31日，每天需有180萬人接種疫苗才能在夏季達到廣泛免疫，但目前每天接種人數都低於預期。

各州表示仍不清楚他們何時能得到多少劑疫苗，官員認為應該加強宣導，減輕民眾對疫苗的疑慮，目前各州必須自行制定計畫，包含決定施打疫苗的優先族群，缺乏明確的整體國家策略。不過也有部分公衛專家認為計畫實施越來越順利，規模如此大的任務起頭緩慢並不意外。

美聯社調查州及地方衛生部門數十年來一直缺乏資金的原因，公衛官員自去年春季時就警告他們缺乏人員、資金、和發送疫苗的工具設備，但資金一直到12月底才批准。

疫苗分發工作相當繁瑣，很難早早就計畫好一切，由於可能會有副作用，考量到人員配置，同間醫院裡的醫護人員不能同時接種，許多醫護人員雖然能優先施打疫苗仍推遲接種，優先施打族群的需求低於預期。

公衛宣導活動也許能加快疫苗施打的腳步，官員不斷談論疫苗研發的速度對於減緩疑慮並無幫助，現在最迫切的是整體國家策略。

有些州的做法極具創意，俄勒岡州由國民兵協助，舉辦大型疫苗接種活動，州長表示目標每小時讓250人接種；新澤西州計劃開放六處大型接種點，官方希望每天能為2000多人施打疫苗。

受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為紐約市府10日宣布在...
受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為紐約市府10日宣布在包括布朗士區設立大型注射中心，符合資格的居民接種莫德納疫苗。(Getty Images)
受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為佛州上周開始試打疫苗...
受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為佛州上周開始試打疫苗後，上了年紀的居民爭先恐後駕車到「得來速」站打疫苗。(Getty Images)
受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為紐約市府10日宣布在...
受到嚴厲批評進度落後，全美各州加緊推動新冠疫苗施打方案。圖為紐約市府10日宣布在包括布朗士區設立大型注射中心，符合資格的居民接種莫德納疫苗。(Getty Images)

疫苗 美國 新澤西州

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