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英國變種病毒在美傳播 專家籲加快追蹤

編譯郭宣含／綜合9日電
英國變種新冠病毒在美已經發現逾50病例，顯示已經在多個州傳播；圖為在發現首個英國變種病毒病例的科羅拉多州，民眾在接受病毒檢測。(Getty Images)
英國變種新冠病毒在美已經發現逾50病例，顯示已經在多個州傳播；圖為在發現首個英國變種病毒病例的科羅拉多州，民眾在接受病毒檢測。(Getty Images)

首先在英國現蹤的變種新冠病毒如今在美國傳出越來越多案例，國內科學家日益擔心，當局未加把勁追蹤新冠病毒的基因變化，導致美國人必須摸黑面對可能更危險的變種病毒

目前美國已有至少50例英國變種新冠病毒案例，科學家也加緊腳步，希望掌握該病毒如何在美國傳播；國家廣播公司(NBC)報導，其實科學家不只擔心英國變種病毒，因為新的變種病毒隨時會出現，他們認為美國需要一套可以迅速辨識病毒株的系統。

• 提高成本

找出新病毒株的遺傳密碼排序不僅要花費數日，而且依不同技術，分析每個樣本的基因排序成本也會從10元增至100元；而且目前使用新冠病毒樣本的檢測方式可能也會被棄如敝屣。

儘管如此，俄勒岡州健康與科學大學人類基因組學家歐洛克(Brian O'Roak)表示，這個過程並不複雜，作法類似其他病毒的排序工作。

根據非營利組織「全球共享流感數據倡議」(GISAID Initiative)，美國僅為6萬份樣本進行基因組排序，約為所有確診案例的0.3%，此數字遠低於其他國家。

• 為時已晚

聯邦疾病防治中心(CDC)發言人表示，該中心持續與州公衛人員、學術和公共衛生實驗室合作，期盼每周排序樣本量可以翻倍增加。

然而有些人認為，聯邦政府努力不足而且為時已晚，因為英國變種病毒早已在全美傳播。

加州陳．祖克柏生物中心(Chan Zuckerberg Biohub)副總裁德瑞西(Joe DeRisi)表示，目前並無策略監控新冠病毒變種的聯邦計畫，「本該要有1000個像我們一樣進行基因組排序的地點，但只有一些單位在做。」

• 追蹤排序好處多

擴大新冠病毒的基因監測好處多多，不僅有助於確認英國變種病毒，可進一步了解該病毒如何在人與人之間傳播，而且可用來找到阻止新冠病毒傳播的方法。

新冠病毒在人之間傳播時會留下基因足跡，這樣科學家就能即時比較傳播病毒株的差異。

歐洛克這說，最令人擔心的是英國變種病毒仍在傳播，這反映出病毒擴散程度，並顯示病毒仍未受到控制。

美國 變種病毒 英國

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