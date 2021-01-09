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不留第2劑！拜登擬加速分配疫苗

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登(右)8日表示將在上任後將全部新冠疫苗分發出去，暫不特地為已接種者留第二劑，以求更多人可以接種第一針；他身邊為副總統當選人賀錦麗。(Getty Images)
總統當選人拜登(右)8日表示將在上任後將全部新冠疫苗分發出去，暫不特地為已接種者留第二劑，以求更多人可以接種第一針；他身邊為副總統當選人賀錦麗。(Getty Images)

美國新冠肺炎單日確診人數8日首度突破30萬大關，單日死亡人數也破4000人；在聯邦疾病防治中心主任芮斐德(Robert Redfield)警告冬天結束前美國將面對有史以來最嚴峻的公共衛生危機之際，總統當選人拜登辦公室8日表示，為了保護民眾健康安全，上台後將把庫存疫苗盡快提供給民眾使用，也就是讓更多人先打到第一劑。

拜登辦公室發言人杜克洛(T. J. Ducklo)在聲明中表示，拜登相信疫苗配送應該盡快實施，盡快提供給對疫苗具有迫切需要的民眾；拜登認為，現有疫苗都應該提供給民眾，不要保留庫存量，這樣才能讓更多民眾得以施打(第一劑)。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新統計，美國8日共有30萬3373個新的確診病例；根據統計，從10萬日確診病例到30萬例，僅用了65天；不僅如此，七日平均確診病例也達24萬4793例，再寫新高。

芮斐德說，由於各地的公衛系統早已飽和，此一趨勢持續將使得美國面臨有史以來最嚴重的公衛危機。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)8日接受CNBC電視訪問時則預測，到1月底，全美自疫情開始的確診人數將近美國總人口的三分之一，但僅10%注射疫苗，令人擔憂。

在新冠疫情急遽攀升，疫苗配送卻陷入牛步，拜登辦公室8日在聲明中指出，拜登的疫苗配送計畫並不是把原本應該分兩劑施打的疫苗劑量減半，政府衛生機關首長已經說過不宜採行如此策略，拜登的計化是加緊第一劑疫苗的配送速度，並且運用政府權限盡快提供第二劑疫苗。

新冠疫苗上個月獲得緊急授權使用之後，川普政府保留的數百萬劑疫苗，以確保施打了第一劑的民眾能夠接著施打第二劑；輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)各自研發的新冠疫苗，都需要施打兩劑，臨床實驗結果顯示，疫苗對於保護人體抵抗新冠病毒，約95%有效。

根據疾病防治中心，已有2140萬劑新冠疫苗完成配送，卻只有590萬劑完成施打，比率僅占約28%。

美國醫院學會(American Hospital Association)估計，美國從1月1日至5月31日之間，每天必須為180萬人施打疫苗，才能在今夏達到集體免疫的目標，也就是至少75%全國人口都已施打疫苗。

拜登先前已經表示，新政府目標是在上台100天裡，打完1億劑疫苗。

拜登顧問布萊特(Rick Bright)指出，川普政府的疫苗計畫裡，並未包括確保疫苗配送之後完成施打的最後步驟；布萊特接受美聯社訪問時說：「最重要的是，目前缺乏一套通用的全國協調計畫。」

總統當選人拜登計畫釋放所有新冠疫苗，不預留第二劑，圖為倉儲待配發的輝瑞疫苗。(G...
總統當選人拜登計畫釋放所有新冠疫苗，不預留第二劑，圖為倉儲待配發的輝瑞疫苗。(Getty Images)

疫苗 拜登 美國

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