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輝瑞報告：與德國生技公司BioNTech研發的疫苗 對變種病毒有效

編譯林梅婕／綜合8日電

新冠變種病毒在全球快速蔓延，但根據疫苗製藥公司釋出的最新實驗報告指出，由輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，能有效對抗來自英國及南非的高傳染力新冠變種病毒。

輝瑞藥廠聯合德州醫學院(University of Texas Medical Branch in Galveston)，針對自家疫苗對抗變種病毒株「N501Y」的有效性進行實驗研究，但該報告尚未經過同儕單位的評審。

輝瑞藥廠的頂尖病毒疫苗學家多米茲爾(Phil Dormitzer)表示，「N501Y」可比原本的新冠病毒更快速地傳染，也使外界懷疑病毒可能無法與抗體有效中和。

該實驗樣本利用已接種過輝瑞疫苗的人體血液進行研究，不過因該實驗並未針對變種病毒本身進行徹底的剖析，得到的結果相當有限；但多米茲爾表示，經過實驗該疫苗不僅能有效對抗N501Y變種病毒，還有其他15種新冠變種病毒。

多米茲爾表示，「所以我們已經測試過16種變種病毒，在有效性上對任何一種病毒都沒有出現重大的影響；雖然這是個好消息，但也不代表第17種病毒就能得到一樣的結果」；他說，尚無法確定該疫苗能否有效預防另一種同樣在南非發現、代號「E484K」的變種病毒。

研究人員計畫將持續對其他在英國和南非發現的變種病毒進行類似的研究，並在幾周內蒐集到更多的實驗數據，測試輝瑞疫苗是否都能有效預防。

先前許多科學家都曾提出質疑，認為疫苗恐怕無法有效對抗變種病毒，尤其是來自南非的變種病毒；英國雷丁大學(University of Reading)細胞微生物學副教授克拉克(Simon Clarke)表示，雖然英國和南非的變種病毒都有一些共通點，但是在南非發現的病毒卻有更多突變形式，包含病毒棘蛋白(Spike Protein)的突變。

輝瑞及莫德納(Moderna)疫苗都使用「信使核糖核酸合成技術」(mRNA)，科學家們宣稱這項技術能針對新型的變種病毒快速做出調整。

變種病毒 疫苗 南非

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