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疑遭國會警察槍殺…她，空軍退伍 曾推文風暴到來

編譯郭宣含／綜合7日電
闖進國會遭擊斃的白人女子阿什利．巴比特，是來自加州的退役軍人，她曾在推特表示「風暴已到來」。圖為親友擺上鮮花哀悼她。(Getty Images)
闖進國會遭擊斃的白人女子阿什利．巴比特，是來自加州的退役軍人，她曾在推特表示「風暴已到來」。圖為親友擺上鮮花哀悼她。(Getty Images)

川普支持者6日衝進國會試圖阻止國會確認拜登當選，混亂中一名女性疑遭國會警察開槍，胸口中彈身亡；該名女性為加州退伍空軍阿什利．巴比特(Ashli Babbit)，她前一天曾在推特表示「沒有事情能阻止我們」、「風暴已到來」。

該名女性的丈夫艾倫．巴比特(Aaron Babbitt)告訴聖地牙哥KUSI電視台，妻子服役14年而且四度在海外服役，服役時擔任高層安全官員，夫妻倆住在加州聖地牙哥。

巴比特形容妻子強烈支持川普，而且身邊的人都知道她非常愛國。

「我悲痛欲絕，華府無人通知我兒子，我們從電視得知消息。」巴比特的母親羅賓．巴比特(Robin Babbitt)告訴紐約郵報，她的媳婦是川普支持者。

羅賓對媳婦的行動感到疑惑，她說：「我真的不知道她為什麼選擇這麼做。」

巴比特的兄弟表示，一切都超乎現實，這一切變得格外艱難，因為他的家人未得到官方通知。

阿什利事發前在推特以「CommonAshSense」帳號發文表示：「沒有事情能阻止我們……他們可以一試再試，但風暴已到來，24小時內將降臨華府……從黑夜至白天。」

在她與其他川普支持者闖進國會前數小時，她6日上午轉推一篇「國會今天開會前必做清單」，其中包括「副總統潘斯(Mike Pence)必須辭職，並被控叛國」，以及「首席大法官羅伯茲(John Roberts)必須辭職。」

阿什利5日在推特轉推一段電視影片，其中有一群川普支持者集結在華府。

阿什利在國會動亂中遭射中胸口，現場影片錄下槍聲，隨後一名女子倒地；執法消息人士告訴紐約郵報，開槍者顯然是國會警察。警方正在調查阿什利的死亡案件。

闖進國會遭擊斃的白人女子阿什利．巴比特，是來自加州的退役軍人。(美聯社)
闖進國會遭擊斃的白人女子阿什利．巴比特，是來自加州的退役軍人。(美聯社)

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